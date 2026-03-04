Sulm me dronë në tankerin rus në Maltë
Një incident serioz ka ndodhur në ujërat territoriale të Maltës, ku një tanker i gazit natyror të lëngshëm (LNG) me emrin Arctic Metagaz, i regjistruar në Rusi, është sulmuar nga dronë detarë pranë bregut të Libisë. Sulmi ka shkaktuar zjarr në bordin e anijes, duke rrezikuar jetën e ekuipazhit dhe mjedisin detar.
Të gjithë 30 anëtarët e ekuipazhit janë shpëtuar nga autoritetet e Maltës dhe ndihma emergjente ka arritur në kohën e duhur për të evituar humbje jete.
Tankeri kishte nisur udhëtimin e tij nga Murmansku, një port i rëndësishëm në veriperëndim të Rusisë, dhe po transportonte gaz natyror të lëngshëm për tregjet ndërkombëtare.
Raportimet e mediave ndërkombëtare sugjerojnë se sulmi mund të ketë qenë një veprim i Forcave të Armatosura të Ukrainës ose i GUR – Shërbimi i Inteligjencës Ushtarake të Ukrainës. Megjithatë, deri tani nuk ka pasur asnjë konfirmim zyrtar nga autoritetet e Kievit për përfshirjen e tyre në këtë operacion.
Nga ana tjetër, Ministria e Transportit e Rusisë ka dënuar incidentin dhe e ka cilësuar atë si “akt të terrorizmit ndërkombëtar”. Zyrtarët rusë kanë shprehur shqetësim për sigurinë e anijeve tregtare dhe transportin ndërkombëtar të gazit natyror, duke kërkuar hetim të menjëhershëm ndërkombëtar.
Ngjarja ka rritur tensionet në rajonin e Mesdheut dhe ka ndezur diskutime mbi sigurinë e trafikut detar në ujërat e hapura, ku sulmet me dronë mund të kërcënojnë jo vetëm anijet tregtare, por edhe stabilitetin ekonomik dhe energjetik të vendeve të përfshira.
Analistët e sigurisë theksojnë se përdorimi i dronëve detarë në sulmet mbi anijet tregtare është një rrezik i ri në konfliktet moderne, që kërkon masa më të forta mbrojtëse dhe monitorim të vazhdueshëm. /Telegrafi/