Sulm me dron në zemër të Rusisë - digjet një nga rafineritë më të mëdha të naftës
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SSU) godet rafinerinë e naftës në Perm të Rusisë, mbi 1500 kilometra larg Ukrainës.
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SSU) ka kryer me sukses një sulm ndaj infrastrukturës së Rafinerisë së Naftës në Perm (Lukoil-Permnefteorgsintez), e cila ndodhet më shumë se 1500 kilometra larg territorit ukrainas.
Pas një sulmi me dron, në rafineri shpërtheu një zjarr. Raportimet e para tregojnë se është përfshirë nga flakët njësia kryesore e përpunimit të naftës, një nga elementët më të rëndësishëm teknologjikë të kësaj infrastrukture.
SSU thekson se goditja e rafinerive ruse ka rëndësi strategjike, pasi këto objekte prodhojnë karburant për pajisjet ushtarake, avionët dhe operacionet logjistike të forcave pushtuese ruse.
Për më tepër, industria e përpunimit të naftës mbetet një nga burimet kryesore të të ardhurave buxhetore të Rusisë, të cilat përdoren për financimin e luftës kundër Ukrainës.
Rafineria e Naftës në Perm është një nga rafineritë më të mëdha në Rusi, me kapacitet përpunimi prej afro 13 milionë tonësh naftë në vit. Ajo furnizon me karburant si sektorin civil, ashtu edhe ushtrinë ruse. /Telegrafi/