Sulm i ri ukrainas në territorin rus - goditet baza ajrore dhe sistemi i mbrojtjes
Ukraina pretendon se ka goditur aeroplanin luftarak rus MiG-29 dhe sistemin e mbrojtjes ajrore në Kursk.
Ukraina ka deklaruar se një sulm me dron ka goditur një bazë ajrore ruse në rajonin Kursk, duke dëmtuar një avion luftarak MiG-29 dhe një sistem të mbrojtjes ajrore Pantsir-S1.
Sipas autoriteteve ukrainase, objektivi i sulmit ishte baza ajrore Khalino, ku ndodheshin pajisje ushtarake ruse.
Kievi pretendon se goditja shkaktoi dëme ndaj mjeteve të rëndësishme të aviacionit dhe mbrojtjes ajrore të Rusisë.
Rusia nuk ka dhënë ende një koment zyrtar për pretendimet ukrainase dhe nuk ka konfirmuar dëmet e raportuara.
Sulmet me dronë ndaj objektivave ushtarake dhe infrastrukturës në territorin rus janë intensifikuar gjatë muajve të fundit, ndërsa Ukraina synon të dobësojë kapacitetet ushtarake të Moskës në kuadër të luftës që po vazhdon prej vitit 2022. /Telegrafi/