Suedia ofron ishuj privatë për përdorim, por miliarderëve u ndalohet të aplikojnë
Ka shumë mënyra për të qenë i pasur në këtë jetë. Mund të jesh i pasur në dashuri, i rrethuar nga miqtë dhe familja.
Mund të jesh i pasur në kohë, për të kaluar si të duash, qoftë duke medituar në pyll, duke përgatitur një ushqim në kuzhinë apo duke shkuar për të notuar.
Ose mund të jesh thjesht i pasur, duke zotëruar një ishull privat, transmeton Telegrafi.
Tani Visit Sweden po ju jep mundësinë të përjetoni pak nga të dyja, pasi bordi i turizmit po dhuron pesë ishuj privatë, në një përpjekje për të "ndarë një perspektivë shumë suedeze mbi lirinë dhe përgjegjësinë në natyrë".
"Suedia ka më shumë ishuj se çdo vend tjetër në botë, dhe ne do të donim t'i ftonim njerëzit të shijojnë atë që mund të jetë forma më e vërtetë e luksit: paqja dhe qetësia e natyrës në ishullin tuaj", thotë Susanne Andersson, CEO në Visit Sweden.
Para se të filloni të planifikoni ta shndërroni ishullin tuaj privat në një vendpushim ose të filloni ndonjë skemë tjetër fitimprurëse, ka disa paralajmërime.
Ndërsa do të ishte "ishulli juaj suedez", siç nënkupton edhe emri i fushatës, ju nuk do ta zotëroni atë në të vërtetë dhe nuk do të jeni në gjendje ta riemërtoni ishullin në nderin tuaj.
Në vend të kësaj, ju do të jeni kujdestari zyrtar i ishullit (me një diplomë për ta vërtetuar këtë) me një të drejtë njëvjeçare për ta përdorur ishullin.
Gjatë asaj kohe, do të jeni në gjendje të bëni kamping, të notoni, të ftoni miqtë tuaj dhe të kaloni kohë në natyrë, me kusht që të tregoni konsideratë për jetën e egër dhe mjedisin vendas.
Meqenëse Suedia ka të Drejtën e Qasjes Publike të sanksionuar me ligj, edhe njerëz të tjerë mund ta vizitojnë ose të kalojnë nëpër ishullin tuaj gjatë asaj kohe.
Pesë ishuj privatë janë në dispozicion - Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen dhe Marsten - dhe çmimi përfshin gjithashtu një udhëtim vajtje-ardhje në Suedi për dy persona.
Për fat të keq, ky çmim nuk përfshin një udhëtim vajtje-ardhje në ishujt "mrekullisht të izoluar" që mund të zotëroni, kështu që fituesit duhet të jenë të përgatitur të marrin me qira një kajak, dërrasë me vozitje në këmbë ose varkë gjatë udhëtimeve të tyre.
Për të hyrë në konkurs, do të duhet të dorëzoni një video që shpjegon pse e meritoni një ishull në më pak se një minutë. Mund t’i rrisni shanset tuaja duke e ndarë videon në mediat sociale me hashtagun #YourSwedishIsland.
Propozimet duhet të dorëzohen para 17 prillit 2026 dhe një juri do të zgjedhë dorëzimet më krijuese dhe do të shpallë fituesit në maj të këtij viti.
Konkursi është i hapur për të gjithë udhëtarët ndërkombëtarë të moshës 18 vjeç e lart, përveç miliarderëve. Kjo sepse Visit Sweden “kërkon ta ripërcaktojë luksin si thjeshtësi, heshtje dhe liri në natyrë – jo tepri materiale”.