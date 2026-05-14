Leopardi kapet brenda fabrikës së Mercedes-Benz, operacion dramatik shpëtimi
Një leopard i egër që hyri në fabrikën e prodhimit Mercedes-Benz në Chakan të Indisë, është kapur në mënyrë të sigurt pas një operacioni të tensionuar dy-ditor shpëtimi që përfshinte zyrtarë të pyjeve, organizata të kafshëve të egra dhe policinë.
Pamjet e kamerave të sigurisë të kapura treguan leopardin që hynte në ambientet e kompanisë, me sa duket në kërkim të presë.
Kafsha më pas u bllokua brenda një kati të madh brenda njësisë së prodhimit, duke shkaktuar alarm të konsiderueshëm midis punëtorëve.
Si masë paraprake, kompania ndaloi të gjitha aktivitetet e prodhimit për dy ditë për të garantuar sigurinë e punonjësve të saj.
Hapësira e madhe e bëri gjetjen e kafshës një detyrë jashtëzakonisht të vështirë për ekipet e shpëtimit.
Incidenti ka rigjallëruar shqetësimet në lidhje me lëvizjen në rritje të jetës së egër. /Telegrafi/