Subaru rikthen WRX bazë për vitin 2026
Subaru po rikthen modelin bazë WRX për vitin 2026.
Kjo do të thotë që blerësit do të jenë në gjendje të blejnë një WRX të ri për vetëm 33,690 dollarë (28,821 euro).
Jo vetëm që është më i lirë, por WRX bazë tani vjen me më shumë karakteristika se më parë.
Tani është në dispozicion ndezja me buton.
Ai gjithashtu ka goma verore me performancë të lartë dhe një sistem monitorimi të presionit të gomave.
Karakteristikat e WRX përfshijnë një kamerë me pamje nga mbrapa, një timon të veshur me lëkurë, tapiceri prej pëlhure e shumë ndryshime të tjera.
Megjithatë, Subaru do ta prodhojë atë vetëm në numër të kufizuar.
Çdo WRX i vitit 2026 vjen me motorin 2.4 litra me turbo të markës, që prodhon 271 kuaj fuqi. /Telegrafi/
