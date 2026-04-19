Studiuesit zbulojnë përfitim të papritur nga masturbimi – çfarë tregojnë gjetjet e reja
Një studim i ri zbuloi se masturbimi sjell më shumë përfitime sesa vetëm ndjesia e kënaqësisë pas orgazmës. Këtë herë, vëmendja është te ajo që ndodh me spermatozoidët
Ndryshe nga gratë, burrat prodhojnë spermë vazhdimisht që nga puberteti, duke e ruajtur në traktin riprodhues derisa të lirohet.
Kur nevojitet një mostër sperme për testime të fertilitetit ose trajtime si fekondimi in vitro (IVF), Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon pushim nga ejakulimi për dy deri në shtatë ditë. Por hulumtimi i fundit sugjeron se pritja e gjatë mund të ketë efekt të kundërt.
Një ekip studiuesish nga Universiteti i Oksfordit analizoi 115 studime te njerëzit që përfshinin 54.889 burra, si dhe 56 studime në 30 lloje kafshësh, për të parë çfarë ndodh me spermën kur ruhet brenda trupit.
Rezultatet treguan se vonesa e ejakulimit ndikon negativisht në cilësinë e spermës. Ajo lëviz më ngadalë, më pak spermatozoidë mbeten të shëndetshëm dhe ADN-ja e tyre shfaq më shumë dëmtime.
“Studimi ynë tregon se ejakulimi i rregullt mund të japë një shtysë të vogël, por domethënëse, për fertilitetin mashkullor”, tha Dr. Rebecca Dean, bashkautore e studimit, transmeton Telegrafi.
Sipas studiuesve, kjo lidhet me dy faktorë kryesorë.
I pari është stresi oksidativ, kur trupi prodhon më shumë molekula të dëmshme sesa mund të neutralizojë. Kjo mund ta dobësojë spermën, ta ngadalësojë dhe ta bëjë ADN-në më të ndjeshme ndaj dëmtimeve.
I dyti është shterimi i energjisë. Spermatozoidët janë shumë aktivë, por kanë rezervë të kufizuar energjie dhe pothuajse aspak aftësi për vetëriparim, gjë që e bën ruajtjen e zgjatur më të dëmshme krahasuar me qelizat e tjera.
Edhe studimet te kafshët treguan një tablo të ngjashme, ku ejakulimi i shpeshtë përmirësonte cilësinë e spermës te gjitarët, përfshirë primatët.
Studiuesit sugjerojnë se masturbimi mashkullor mund të ketë një rol biologjik duke larguar spermën e dëmtuar dhe të ruajtur për kohë të gjatë.
Ekipi shqyrtoi edhe mënyrën si ruhet sperma pas marrëdhënieve seksuale. Megjithëse cilësia bie me kalimin e kohës, u vu re se organizmi femëror është më i aftë ta mbajë spermën të shëndetshme për periudha më të gjata.
Kjo, sipas ekspertëve, lidhet me mekanizma natyrorë që ofrojnë mbrojtje dhe ushqim për spermatozoidët.
Gjetjet mund të kenë rëndësi për klinikat e fertilitetit. Nëse synohet cilësia më e mirë e spermës, burrat mund të mos kenë nevojë të qëndrojnë disa ditë pa ejakulim para dhënies së mostrës.
Studime të mëparshme kanë treguar se ejakulimi brenda 48 orëve para mostrës mund të përmirësojë rezultatet e IVF-së.
Kjo është e rëndësishme sepse shumë probleme të fertilitetit shkaktohen nga faktorë jashtë kontrollit tonë, si stresi, toksinat mjedisore ose gjenetika. Ndërsa kohëzgjatja e ruajtjes së spermës është diçka që mund të rregullohet lehtësisht.
Në praktikë, mjekët thonë se fertiliteti mashkullor është faktor në të paktën një të tretën e çifteve që vlerësohen për vështirësi në ngjizje. /Telegrafi/