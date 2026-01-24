Apple ka kohë që shfaq reklama në App Store.

Kompania ka njoftuar tashmë se planifikon të ofrojë edhe më shumë prej tyre, por tani e dimë saktësisht se kur do të fillojë të ndodhë kjo.

Rezultatet e kërkimit në App Store do të shfaqin më shumë reklama duke filluar nga marsi.

Apple njoftoi ndryshimin duke thënë se do të ofrojë "mundësi shtesë në rezultatet e kërkimit".

Në një email të dërguar zhvilluesve dhe të parë nga MacRumors, kompania tha se reklamat shtesë do të shfaqen nga 3 marsi.

Fillimisht, në App Store në Mbretërinë e Bashkuar dhe Japoni.

Të gjitha tregjet e tjera, përfshirë SHBA-në dhe Evropën, do të pasojnë deri në fund të marsit. /Telegrafi/

AplikacioneTech