Strategjia e re e Apple, më shumë reklama në App Store
Apple ka kohë që shfaq reklama në App Store.
Kompania ka njoftuar tashmë se planifikon të ofrojë edhe më shumë prej tyre, por tani e dimë saktësisht se kur do të fillojë të ndodhë kjo.
Rezultatet e kërkimit në App Store do të shfaqin më shumë reklama duke filluar nga marsi.
Apple njoftoi ndryshimin duke thënë se do të ofrojë "mundësi shtesë në rezultatet e kërkimit".
Në një email të dërguar zhvilluesve dhe të parë nga MacRumors, kompania tha se reklamat shtesë do të shfaqen nga 3 marsi.
Fillimisht, në App Store në Mbretërinë e Bashkuar dhe Japoni.
Të gjitha tregjet e tjera, përfshirë SHBA-në dhe Evropën, do të pasojnë deri në fund të marsit. /Telegrafi/
