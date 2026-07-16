Starmer i thotë Ukrainës se mbështetja e Mbretërisë së Bashkuar do të "vazhdojë" edhe pas largimit të tij
Kryeministri në largim do ta përdorë vizitën e tij të fundit në Kiev për t'i thënë Volodymyr Zelenskyt se rezistenca e Ukrainës ka ndihmuar në ruajtjen e sigurisë së Evropës dhe se mbështetja e Mbretërisë së Bashkuar do të vazhdojë edhe pasi ai të largohet.
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer udhëtoi për në Ukrainë të enjten për një vizitë lamtumire, duke përdorur udhëtimin e tij të fundit jashtë vendit në detyrë për të riafirmuar mbështetjen afatgjatë të kombit të tij përpara se t'ia dorëzojë pushtetin pasardhësit të tij javën e ardhshme.
Starmer do të takohet me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, ku pritet të theksojë se mbështetja e Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën do të vazhdojë pasi Andy Burnham të marrë detyrën si kryeministër të hënën.
"Mbështetja jonë e palëkundur për Ukrainën do të vazhdojë gjithmonë", tha Starmer në një deklaratë të lëshuar përpara vizitës.
"Gjatë gjithë këtij konflikti, kam parë guximin e jashtëzakonshëm të popullit ukrainas dhe vullnetin e hekurt të një kombi që refuzon të frikësohet. Qëndrimi i tyre jo vetëm që ka mbrojtur lirinë e vet, por ka ruajtur sigurinë e Evropës".
Udhëtimi vjen vetëm disa ditë pasi Britania iu bashkua Kredisë Mbështetëse të Ukrainës prej 90 miliardë eurosh të Bashkimit Evropian.
Ky thuhet se është një veprim që u jep kompanive britanike të mbrojtjes qasje në kontratat e financuara nga programi i BE-së, dhe nga ana tjetër, Londra do të duhet të mbulojë një pjesë prej 3 miliardë eurosh në norma interesi vjetore, varësisht nga sa përfitojnë firmat e saj.
Marrëveshja është përshëndetur në Bruksel si një hap i rëndësishëm në forcimin e mbështetjes kolektive të Evropës për Kievin.
Burnham do të bëhet zyrtarisht udhëheqës i Partisë Laburiste në pushtet të premten përpara se të emërohet kryeministër nga Mbreti Charles III të hënën.
Ai do të bëhet kryeministri i pestë i Mbretërisë së Bashkuar që kur Rusia nisi pushtimin e saj të plotë të Ukrainës në shkurt 2022. /Telegrafi/