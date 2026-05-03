Spotify ka nisur një sistem të ri verifikimi për "artistët jo-AI"
Spotify ka nisur një sistem të ri verifikimi për artistët jo-AI, me qëllim rritjen e autenticitetit dhe besimit në platformë.
Artistët e verifikuar do të marrin një “Verified by Spotify” me një shenjë të gjelbër që do të shfaqet në profil dhe në kërkime.
Për t’u kualifikuar, artistët duhet të kenë aktivitet të qëndrueshëm të dëgjuesve dhe angazhim të vazhdueshëm me publikun.
Gjithashtu kërkohet një prezencë e qartë jashtë platformës, si koncerte dhe rrjete sociale të lidhura.
Spotify ka bërë të ditur se artistët e krijuar nga inteligjenca artificiale nuk do të jenë të pranueshëm për këtë verifikim në këtë fazë.
Paralelisht, platforma po shton një seksion të ri në profilet e artistëve që tregon karrierën, publikimet dhe aktivitetin e tyre artistik.