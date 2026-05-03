Ardon Jashari: Më vjen keq për Luka Modric, por koha ta dëshmoj kualitetin
Ardon Jashari ka folur para përballjes në “Mapei Stadium” ndaj Milanit, duke theksuar se kjo ndeshje është një mundësi e madhe për të dëshmuar veten, sidomos në një rol që zakonisht i takon Luka Modricit.
Në prag të takimit, pas barazimit të Comos, një fitore e “Rossonerëve” do t’i afronte edhe më shumë me kualifikimin në Ligën e Kampionëve, ndërsa Jashari pritet të ketë një rol më të rëndësishëm në mesfushë.
Mesfushori shqiptar që përfaqëson Zvicrën u shpreh i gatshëm të marrë përgjegjësitë, duke e pranuar se mungesa e Modricit është e ndjeshme, por njëkohësisht duke treguar vendosmërinë për ta shfrytëzuar shansin.
“Më vjen keq për Lukën, por tani është radha ime në atë rol”, deklaroi Jashari, duke shtuar se synon t’i përdorë karakteristikat e tij për ta ndihmuar ekipin të bëjë një paraqitje të mirë.
Ai nuk la pa përmendur as Francesco Magnanellin, duke e vlerësuar figurën e tij dhe duke nënvizuar se kjo ditë është e veçantë për të. Jashari tha se cilësia e Magnanellit shihet ende qartë, duke komentuar se “e vëren që ka qenë mesfushor, sepse ende ka një këmbë shumë të mirë”.
Për Jasharin, kjo sfidë është një provë e rëndësishme: të tregojë se mund ta mbajë peshën e mesfushës dhe të zëvendësojë denjësisht një emër të madh si Luka Modric./Telegrafi/