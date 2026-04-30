YouTube sjell shërbimin falas Picture-in-Picture për përdoruesit e iPhone jashtë SHBA-së
Modaliteti "foto-në-foto" i YouTube në iPhone dhe iPad po zgjerohet për më shumë përdorues në të gjithë botën, tha YouTube sot.
Modaliteti "foto-në-foto" (PiP) do të lansohet globalisht, kështu që nuk do të jetë më i kufizuar vetëm për ata në SHBA dhe abonentët Premium, transmeton Telegrafi.
Përdoruesit jo-Premium në të gjithë botën do të jenë në gjendje të përdorin PiP për përmbajtje të gjatë, jo-muzikore në iOS dhe Android.
Kjo tashmë ka qenë e disponueshme në SHBA dhe për abonentët Premium globalisht, kështu që nuk do të ketë ndryshim për këta përdorues.
Anëtarët Premium Lite mund të përdorin ende PiP për përmbajtje të gjatë, jo-muzikore, dhe anëtarët Premium mund të përdorin PiP për përmbajtje muzikore dhe jo-muzikore.
Modaliteti "foto-në-foto" e zvogëlon një video në një lexues të vogël që mund të përdoret së bashku me aplikacione të tjera.
Për të përdorur PiP, rrëshqitni lart për të dalë nga aplikacioni YouTube dhe videoja do të vazhdojë të luhet në një dritare të vogël që mund të zhvendoset kudo në ekran.
Ndryshimet e PiP do të lansohen "në muajt e ardhshëm", sipas YouTube. /Telegrafi/