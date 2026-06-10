Dosja e Prokurorisë: Si operonte rrjeti i dyshuar kosovar i trafikimit të drogës
Pesë personat e arrestuar më 9 qershor në Kosovë, në kuadër të një operacioni ndërkombëtar policor, dyshohen se kanë qenë pjesë e një rrjeti që trafikonte drogë nga Amerika e Jugut dhe Lindja e Mesme, drejt Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian.
Hetimet për rastin nisën nga mesazhet e dekoduara në aplikacionin Sky ECC. Radio Evropa e Lirë ka siguruar detajet nga hetimet e Prokurorisë.
Në orët e hershme të mëngjesit të së martës, Policia e Kosovës, në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale të Kosovës dhe autoritete policore evropiane, bëri pesë arrestime në një aksion të shpërndarë në pesë qytete kosovare.
Aksioni filloi në përndjekje të një grupi të dyshuar për trafikim të drogës dhe shpëlarje të parave.
I quajtur “White Star” (Ylli i bardhë), operacioni pati si provë kryesore të dhënat e siguruara nga platforma Sky ECC, komunikimet në të cilën u dekriptuan nga autoritetet evropiane në vitin 2021.
Çfarë është Sky ECC?
Sipas Europolit - agjenci e zbatimit të ligjit e Bashkimit Evropian - Sky ECC ishte një platformë e komunikimit kriminal me pagesë, e zhvilluar nga kompania kanadeze, Sky Global.
Platforma ofronte një sërë funksionesh, përfshirë fshehtësinë e shkëmbimit të informacionit (mesazhe, fotografi ose mesazhe zanore) dhe anonimitetin e përdoruesve.
“Përveç kësaj, ajo ofronte: zbulimin e manipulimeve, fshirjen në distancë, si dhe masa të paprecedente sigurie për mbrojtjen e pajisjes, si funksioni i panikut [që u mundësonte përdoruesve të fshinin përmbajtjen e pajisjes me shtypjen e një butoni] dhe një ndërfaqe të aplikacionit që mund të fshihej lehtësisht”, thuhet në të dhënat e Europolit.
Sky ECC u mbyll zyrtarisht në marsin e vitit 2021, por qindra miliona mesazhe të enkriptuara mbeten ende të disponueshme. Këto mesazhe përmbajnë të dhëna të vlefshme për strukturën, funksionimin dhe lidhjet ndërkombëtare të rrjeteve kriminale, dhe vazhdojnë të mbështesin hetimet në mbarë BE-në.
Sipas dosjes së Prokurorisë Speciale, të cilën e ka parë Radio Evropa e Lirë, të dyshuarit që nga fillimi i vitit 2019 kanë marrë pjesë në veprimtarinë e një grupi të organizuar kriminal, që merrej me “blerjen, posedimin, shpërndarjen dhe shitjen e paautorizuar të narkotikëve”.
Në dokumentin e Prokurorisë thuhet se grupi dyshohet se trafikonte kokainë nga shtetet e Amerikës së Jugut; heroinë nga Irani, Afganistani dhe Turqia; si dhe marihuanë nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Spanja.
“Në Kosovë, pjesëtarët e këtij grupi kriminal e bëjnë përzierjen e narkotikut me sodë bikarbonat dhe përzierës të tjerë me qëllim të shtimit të peshës, më pas të njëjtën e paketojnë me anë të një makine me presion dhe narkotikun e vendosin duke e kamufluar nëpër produkte të ndryshme”, thuhet në dokumentin e Prokurorisë.
Sipas Prokurorisë, droga transportohej më pas përmes kompanive transportuese drejt Serbisë, Bosnje e Hercegovinës, Kroacisë, Gjermanisë, Zvicrës, dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian.
Përveç trafikimit të narkotikëve, pesë të arrestuarit dyshohen edhe për pastrim parash.
Sipas Prokurorisë, ata dyshohet se “fitimet e siguruara nga aktiviteti kriminal i transferonin në biznese të ndryshme, të themeluara nga vetë të dyshuarit ose persona të afërt me ta”.
Një pjesë e mjeteve, sipas dokumentit, konvertohej në prona të luajtshme dhe të paluajtshme, përfshirë tokë, shtëpi, banesa dhe vetura.
Arrestimi i të dyshuarve u mbështet nga agjencia e zbatimit të ligjit e BE-së, Europol, dhe nga autoritetet e Francës, Belgjikës dhe Holandës.
Sipas Europolit, grupi kriminal operonte nga Kosova, ndërsa anëtarët e tij koordinonin trafikimin ndërkombëtar të drogës, dhe menaxhonin pastrimin e fitimeve të paligjshme në disa shtete evropiane.
Në njoftimin për aksionin për kapjen e të dyshuarve, Europoli tha se nga fillimi i hetimeve (të lidhura me platformën Sky ECC) janë hetuar 42 persona, janë kryer 76 kontrolle dhe janë sekuestruar pasuri me vlerë të vlerësuar të përgjithshme prej rreth 80 milionë eurosh.
Sipas Prokurorisë Speciale të Kosovës, aktiviteti i të arrestuarve të djeshëm është i ndërlidhur me një rast të hetuar paraprakisht gjatë vitit 2025, në aksionin e quajtur “Qielli i Thyer”.
Në një njoftim të dhjetorit të vitit të kaluar, Prokuroria kishte njoftuar se 33 persona ndodheshin në paraburgim, nën dyshime për trafikim me drogë, shpëlarje parash e vepra të tjera ilegale.
Prokurori special, Fatos Ajvazi, i tha Radios Evropa e Lirë se pesë të arrestuarit më 9 qershor nuk konsiderohen udhëheqës të strukturës së dyshuar kriminale.
“Të paktën, deri më tani, nuk ka rezultuar një gjë e tillë. Këta janë anëtarë të grupeve që veç i kemi në paraburgim”, bëri të ditur Ajvazi.
Sipas tij, provat kryesore në këtë rast kanë qenë komunikimet e siguruara nga platforma e dekriptuar Sky ECC.
“[Komunikimet në Sky ECC] kanë qenë provat kryesore, mirëpo i kemi ndërlidhur edhe me prova tjera”, tha ai.
Ajvazi sqaroi se mesazhet fillimisht janë pranuar nga Europoli, dhe më pas janë siguruar përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar nga autoritetet franceze.
Ai shtoi se nga hetimet e deritanishme, përfshirë rastet e vitit të kaluar, është vënë masë ndaluese për pasurinë prej 80 milionë eurosh.
Sipas prokurorit, personat e arrestuar në Kosovë e kanë zhvilluar aktivitetin kryesisht brenda vendit, por kanë pasur veprimtari edhe jashtë.
Rasti ndaj pesë të arrestuarve të fundit, dhe ai ndaj të dyshuarve të arrestuar më herët, vazhdon të jetë në fazën e hetimeve.
Ndërsa ende nuk ka aktakuzë për pesë të dyshuarit e kapur të martën, gjykata pritet të vendosë të mërkurën nëse do t'i dërgojë në paraburgim.