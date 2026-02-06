Sportistët shqiptarë në Lojërat Olimpike, Begaj: Moment krenarie për Shqipërinë
Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, ka marrë pjesë në ceremonitë zyrtare të hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore 2026, ku është pritur me mikpritje nga Presidenti i Republikës Italiane, Sergio Mattarella.
Begaj ka theksuar se ky është një moment krenarie dhe përfaqësimi dinjitoz për Shqipërinë.
Ai ka uruar sportistët shqiptarë Lara Colturi, Lisa Brunga, Semire Dauti dhe Denni Xhepa – që të japin më të mirën e tyre dhe të bëjnë krenar vendin me performancat e tyre dhe shpirtin garues.
Presidenti ka përfunduar mesazhin me moton frymëzuese: “Forca Shqipëri!”
