Kosova parakalon në ceremoninë hapëse të Lojërave Olimpike Dimërore
Ceremonia zyrtare e hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore Milano–Cortina 2026 ka nisur sonte (e premte) në Itali, duke shënuar fillimin e një prej ngjarjeve më të mëdha sportive në botë.
Lojërat do të zgjasin deri më 22 shkurt, ndërsa garat do të zhvillohen në dhjetë arena të shpërndara në tre rajone të Italisë veriore, me Milanon dhe Cortinën në qendër të vëmendjes.
Në këto Lojëra Olimpike Dimërore do të marrin pjesë 2,871 atletë nga 92 shtete, me një përfaqësim pothuajse të barabartë mes sportistëve dhe sportisteve. Programi përfshin 116 gara për medalje në 16 sporte dimërore.
Mes disiplinave që do të jenë pjesë e garave janë ski alpin, biatlon, hokej mbi akull, patinazh artistik dhe shpejtësie, skeleton, si dhe ski alpinizmi, i cili do të debutojë për herë të parë si disiplinë olimpike.
Kosova do të përfaqësohet në Milano–Cortina 2026 me dy skitarë, Drin Kokaj dhe Kiana Kryeziu.
Ata tashmë kanë parakaluar në ceremoninë madhështore të hapjes, e cila po mbahet në stadiumin legjendar “San Siro” në Milano.
Kjo është hera e tretë që Kosova merr pjesë në Lojërat Olimpike Dimërore.
Kiana Kryeziu do të garojë në tri disiplina: super sllallom të madh, sllallom të madh dhe sllallom, ndërsa Drin Kokaj do të debutojë në disiplinën e sllallomit./Telegrafi/