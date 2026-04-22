Spitali i Pejës nis zbatimin e sistemit të triazhimit në Emergjencë nga 1 maji
Spitali i Përgjithshëm në Pejë ka njoftuar se nga data 1 maj 2026 do të fillojë zbatimi i sistemit të triazhimit në Repartin e Emergjencës, me synim rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe menaxhimin më efikas të rasteve.
Sipas njoftimit, të gjithë pacientët që paraqiten në Emergjencë do t’i nënshtrohen procesit të triazhimit që në hyrje, në përputhje me protokollet e standardizuara, për të përcaktuar nivelin e urgjencës. Trajtimi do të ofrohet në bazë të prioritetit mjekësor, duke filluar nga rastet me rrezik të menjëhershëm për jetën.
Pacientët që nuk klasifikohen si raste emergjente do të orientohen për trajtim në kujdesin parësor shëndetësor ose në shërbimet përkatëse specialistike.
Spitali ka bërë të ditur edhe rregulla të reja për hyrjen dhe qarkullimin në këtë repart. Hyrja në Emergjencë do të lejohet vetëm për rastet emergjente, ndërsa ndalohet përdorimi i këtij reparti si hyrje për në repartet tjera të spitalit. Po ashtu, pacientët dhe vizitorët nuk do të mund të kalojnë nga Emergjenca në repartet tjera.
Për qasje në repartet e tjera, qytetarët obligohen të përdorin hyrjet zyrtare, përfshirë hyrjen për bllokun kirurgjik dhe atë për bllokun internistik.
Në kuadër të rregullave shtesë, është theksuar se hyrja në Emergjencë do të jetë e kufizuar vetëm për pacientët, ndërsa lejohet vetëm një përcjellës dhe vetëm në raste të domosdoshme. Personat e tjerë duhet të qëndrojnë jashtë hapësirave të këtij reparti.
Mosrespektimi i këtyre rregullave do të konsiderohet shkelje dhe do të trajtohet sipas rregulloreve në fuqi.
Sipas Spitalit të Pejës, ky organizim synon të sigurojë funksionim më të rregullt, të sigurt dhe efikas të Repartit të Emergjencës, duke garantuar shërbime profesionale dhe të barabarta për të gjithë pacientët. /Telegrafi/