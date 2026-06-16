"Spider-Mani i futbollit", Tom Holland surprizon me deklaratën për Lamine Yamal
Aktori i njohur britanik, Tom Holland, i famshëm për rolin e Spider-Man, ka nisur në Madrid turneun promovues të filmit të ri "Spider-Man: Brand New Day", ku mori pjesë edhe në një aktivitet të kombëtares së Spanjës për Kupën e Botës.
Gjatë eventit, Holland i dhuroi sulmuesit spanjoll Joselu një fanellë të veçantë të kombëtares me tematikë Spider-Man.
Më herët gjatë ditës, ai u shfaq edhe me partneren dhe kolegen e tij, Zendaya, në promovimin e filmit.
🚨 Tom Holland to Julián Álvarez: "You would make a great Spider-Man! I'd love to meet you one day, I'm a big fan and I hope you will have a great World Cup."
🎥 @DAZN_ES pic.twitter.com/e2ZV3zCP9V
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 15, 2026
I pyetur se cili futbollist do të ishte i përshtatshëm për rolin e Spider-Man, Holland përmendi talentin e ri spanjoll Lamine Yamal.
“Ndoshta Lamine Yamal. Ai është shumë i shpejtë me topin dhe tepër i shkathët. Mendoj se do të ishte perfekt për këtë rol”, tha aktori.
Holland lavdëroi gjithashtu sulmuesin argjentinas Julian Alvarez, i njohur me nofkën 'Merimanga', duke thënë se edhe ai do të ishte një Spider-Man i shkëlqyer.
Madje, aktori zbuloi se Alvarez është pjesë e ekipit të tij të fantazisë për Kupën e Botës.
Pas intervistës, Julian reagoi në rrjetet sociale duke shpërndarë videon dhe duke e ftuar aktorin e Hollywood-it të takohen në të ardhmen. /Telegrafi/