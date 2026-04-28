Spektakël vizual i flamingove në Liqenin Duden në Turqi
Liqeni Düden në provincën Konya të Turqisë po përjeton një rigjallërim natyror falë rritjes së nivelit të ujit nga reshjet sezonale.
Kjo ka tërhequr flamingot që ndodhen në rrugën e tyre të migrimit, duke e kthyer zonën në një strehë të rëndësishme për shpendët.
Me ardhjen e pranverës, peizazhi është gjallëruar dhe po ofron pamje mbresëlënëse për vizitorët.
Jeta e pasur natyrore në rajon po e shndërron liqenin në një destinacion tërheqës për dashamirët e natyrës dhe fotografisë. /AA/
