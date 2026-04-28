Liqeni Düden në provincën Konya të Turqisë po përjeton një rigjallërim natyror falë rritjes së nivelit të ujit nga reshjet sezonale.

Kjo ka tërhequr flamingot që ndodhen në rrugën e tyre të migrimit, duke e kthyer zonën në një strehë të rëndësishme për shpendët.

Me ardhjen e pranverës, peizazhi është gjallëruar dhe po ofron pamje mbresëlënëse për vizitorët.

Jeta e pasur natyrore në rajon po e shndërron liqenin në një destinacion tërheqës për dashamirët e natyrës dhe fotografisë. /AA/

