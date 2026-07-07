Spanja vendosi rekord 16-vjeçar në fitoren dramatike ndaj Portugalisë
Spanja ka vendosur një rekord të ri pas fitores minimale 1-0 ndaj Portugalisë në fazën e 1/8 së finales të Kupës së Botës 2026.
Heroi i ndeshjes ishte autori i golit të shënuar në minutën e 91-të, i cili i dha "La Rojas" kualifikimin dramatik në çerekfinale.
Ky gol është tani goli më i vonshëm i fitores që Spanja ka shënuar në kohën e rregullt të një ndeshjeje të Kupës së Botës në 16 vitet e fundit.
Rekordi i mëparshëm datonte nga finalja e Kupës së Botës 2010, kur Andres Iniesta realizoi në minutën e 116-të të vazhdimeve për t'i dhënë Spanjës fitoren 1-0 ndaj Holandës dhe trofeun e parë botëror në histori.
Megjithëse goli i Iniestas mbetet më i vonshmi i fitores për Spanjën në një ndeshje të Kupës së Botës, ai erdhi pas kohës së rregullt. Ndërkohë, goli ndaj Portugalisë në minutën e 91-të është më i vonshmi që ka siguruar fitore për spanjollët brenda 90 minutave plus kohës shtesë që nga triumfi historik i vitit 2010.
Spanja përndryshe në çerekfinale do të përballet me Belgjikën, e cila me një paraqitje solide e eliminoi SHBA-në./Telegrafi/