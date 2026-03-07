SPAK lëshon 7 urdhër arreste, RENEA në kërkim të Ervis Matodoshajt – aksion në Vlorë
SPAK ka firmosur 7 urdhër arreste, mes të cilëve edhe për Flodian Plakun i arrestuar më herët për vrasjen e Gentjan Bejtaj ne Larushk të Fushë Krujës. RENEA është në kërkim të Ervis Matodoshaj në zonën e Ujit të Ftohtë.
Pas aksionit për arrestimin e Florjan Plakut, në Orikum të Vlorës dhe sekuestrimit të telefonit të Pole Qorrit, hetimet kanë vijuar nga ana e SPAK prej disa kohësh, raporton euronews.al
Burime nga Policia e Vlorës bëjnë me dije se prej kohësh eksponentë të dyshuar kriminal janë mbajtur nën vëzhgim duke ndërhyrë ditën e sotme në zonën e ujit të ftohtë ku është rrethuar një perimetër i gjerë i sigurisë.
Aksioni është bërë nga forcat Renea dhe SPAK dhe më pas është lajmëruar policia e Vlorës për mbështetje prezentë është edhe Byroja Kombëtare e Hetimit.