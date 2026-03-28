Sot marsh për viktimat e diskotekës "Pulse" në Koçani
Nga shoqata "16 Marsi i vitit 2025" sot paralajmëruan marsh në ora 16:05 në Koçani i cili është i 39-ti me radhë që përkujton viktimat e tragjedisë në diskotekën "Pulse".
Ata theksojnë se çdo hap është zë për ata që nuk janë dhe se lufta për të vërtetën dhe drejtësinë asnjëherë nuk do të përsëritet.
Edhe sot marshi do të jetë me të njëjtat kërkesa siç janë zbardhja e rastit dhe përgjegjësi për lëshimet sistematike që kanë lejuar diskoteka të punojë kundërligjshëm.
Kujtojmë se më 16 mars të vitit të kaluar në diskotekën "Pulse" humbën jetën 63 persona dhe disa të tjerë mbetën të lënduar.
