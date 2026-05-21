Khamenei urdhëron: Uraniumi i pasuruar nuk largohet nga Irani
Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka urdhëruar që rezervat e uraniumit të pasuruar në nivele të larta të mos largohen nga territori iranian, një vendim që mund të tensionojë më tej negociatat me Shtetet e Bashkuara për programin bërthamor dhe sigurinë rajonale.
Sipas burimeve iraniane, para shpërthimit të luftës së fundit në rajon, Teherani kishte sinjalizuar gatishmëri për të eksportuar një pjesë të uraniumit të pasuruar në 60 për qind, si pjesë e një kompromisi të mundshëm diplomatik.
Megjithatë, pas kërcënimeve të përsëritura ushtarake nga administrata amerikane dhe sulmeve ndaj objektivave iraniane, udhëheqja iraniane ka ndryshuar qëndrim dhe tani këmbëngul që materiali bërthamor të mbetet nën kontrollin e plotë të shtetit iranian.
Presidenti amerikan, Donald Trump kishte kërkuar që uraniumi i pasuruar pothuajse në nivel armësh të largohej nga Irani në kuadër të çdo marrëveshjeje të re, duke argumentuar se kjo do të zvogëlonte rrezikun e zhvillimit të armëve bërthamore. Megjithatë, zyrtarët iranianë besojnë se dorëzimi i rezervave strategjike do ta bënte vendin më të cenueshëm ndaj presioneve dhe sulmeve të ardhshme.
Vendimi i Teheranit shihet nga analistët si një sinjal se Irani synon të ruajë kapacitetin e tij bërthamor si mjet presioni në negociata dhe si garanci sigurie përballë kërcënimeve të jashtme. Në të njëjtën kohë, kjo lëvizje pritet të shtojë shqetësimet në Perëndim dhe te aleatët rajonalë të SHBA-së, veçanërisht te Izraeli, i cili prej kohësh e konsideron programin bërthamor iranian si kërcënim direkt për sigurinë kombëtare.
Burime diplomatike paralajmërojnë se mosmarrëveshjet mbi uraniumin e pasuruar mund të bëhen pengesa kryesore për çdo marrëveshje të ardhshme mes Iranit dhe SHBA-së, në një periudhë kur tensionet në Lindjen e Mesme mbeten jashtëzakonisht të larta. /Telegrafi/