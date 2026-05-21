Nxënësit në Gaza do t’i japin provimet në tenda dhe ndërtesa të shkatërruara
Qindra mijëra nxënës në Gaza po përgatiten të japin provimet e shkollës së mesme muajin e ardhshëm në tenda, ndërtesa pjesërisht të shkatërruara dhe qendra zhvendosjeje, në një kohë kur pothuajse të gjitha objektet arsimore të territorit janë bërë të paoperueshme.
Tawjihi — provimi zyrtar i shkollës së mesme që zhvillohet në të gjitha territoret palestineze dhe Jordaninë — është planifikuar të zhvillohet nga 20 qershori deri më 8 korrik.
Raportohet se rreth 658,000 fëmijë në moshë shkollore nuk kanë ndjekur mësimin fizikisht për më shumë se dy vjet rresht.
UNICEF vlerëson se 91.8% e objekteve arsimore në Gaza tani kërkojnë rindërtim të plotë.
Më shumë se 740 shkolla janë tërësisht jashtë funksionit, ndërsa qindra të tjera janë shndërruar në strehimore për personat e zhvendosur.
Mohammed Hamdan, drejtor i arsimit në Gazën qendrore, tha se përgatitjet po bëheshin në kushte që nuk i kishte hasur kurrë më parë.
"Po punojmë shumë për të siguruar minimumin e nevojshëm të mobiljeve shkollore në mënyrë që nxënësit të mund të ulen të paktën në një karrige gjatë provimeve, përveç sigurimit të disa materialeve thelbësore shkrimi dhe përgatitjes së sallave të provimeve në nivelin minimal të nevojshëm për të përmbushur nevojat e nxënësve", tha ai.
"Ka njerëz që nuk mund ta imagjinojnë një student që studion pa pasur shënime ose një libër shkollor për të ndjekur," tha Hamdan.
"Kjo është një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballemi", shtoi ai.
Ndryshe, Ministria Palestineze e Arsimit ka hapur regjistrimin jo vetëm për nxënësit që përfunduan klasën e 11-të në vitin aktual akademik, por edhe për ata që nuk ishin në gjendje të përmbushnin kërkesat e diplomimit në sesionet e provimeve 2023, 2024 dhe 2025 - një përpjekje për të absorbuar dy vjet ndërprerje të akumuluara. /Telegrafi/