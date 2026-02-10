Sot i jepet lamtumira e fundit veprimtarit Adil Pireva, ndër organizatorët kryesorë të demonstratave të vitit 1968
Pireva ndërroi jetë të hënën, më 9 shkurt në moshën 81 vjeçare, ndërkaq sot në ora 13:00 mbahet ceremonia e varrimit në fshatin Lupq i Poshtëm, në lagjen Pirevë.
Adil Pireva ishte ndër organizatorët kryesorë të demonstratave të vitit 1968.
Për veprimtarinë e tij kombëtare ka shkruar edhe ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla.
Gërvalla në një postim në Facebook shkruan se Adil Pireva ishte një veprimtar i palëkundur i çështjes kombëtare dhe ish-i burgosur politik, që përballoi me dinjitet sakrificat për liri.
“Ai dha kontribut të çmuar edhe në fushën e fjalës së shkruar, si gazetar, poet dhe romansier, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në kulturën tonë.
Për shumë vite ishte anëtar i Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa në vitet ’90 shërbeu si deputet i Kuvendit të Kosovës, duke qenë zë i arsyes, i urtësisë dhe i përkushtimit ndaj demokracisë dhe shtetndërtimit. Adil Pireva do të kujtohet gjithmonë si njeri i urtë, i ndershëm dhe shumë i dashur, një personalitet që fitoi respektin e të gjithëve me thjeshtësinë, integritetin dhe humanizmin e tij.
Ngushëllimet më të sinqerta familjes Pireva, miqve, bashkëveprimtarëve dhe gjithë atyre që e njohën dhe e çmuan veprën e tij. Kujtimi dhe vepra e Adil Pirevës do të jetojnë përgjithmonë”, shkruan Gërvalla. /Telegrafi/