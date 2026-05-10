Sony Xperia 1 VIII lansohet, do të dalë më 13 maj - rrjedhin informacionet për serinë Xiaomi 17T
Sony ka konfirmuar se prezantimi i telefonit të ri Sony Xperia 1 VIII do të mbahet më 13 maj, pasi pajisja u shfaq para kohe në Amazon me një çmim shumë të lartë – rreth 1,869 euro në Gjermani dhe 1,728 funte në Mbretërinë e Bashkuar.
Ndërkohë, kanë rrjedhur informacione edhe për serinë Xiaomi 17T dhe Xiaomi 17T Pro.
Modeli bazë pritet të ketë ekran AMOLED 120Hz, procesor Dimensity 8500-Ultra, kamerë kryesore 50MP dhe bateri 6,500mAh me karikim 67W.
Versioni Pro do të sjellë ekran më të madh 144Hz OLED, bateri 7,000mAh dhe karikim të shpejtë 100W.
Gjithashtu, janë zbuluar detaje për serinë Google Pixel 11, e cila do të përdorë procesorin Tensor G6 të ndërtuar me teknologji 2nm të TSMC-së.
Modelet Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL dhe 11 Pro Fold do të kenë ekrane 120Hz, kamera të përmirësuara dhe bateri më të mëdha. /Telegrafi/