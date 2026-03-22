Sondazhet e daljes nga votimet në Slloveni, Lëvizja për Liri është gati të fitojë zgjedhjet parlamentare
Zgjedhjet e Sllovenisë i shohin Liberalët me një epërsi të ngushtë ndaj Konservatorëve, sipas sondazhit të parë të daljes.
Votat ndahen midis dy lojtarëve kryesorë: Lëvizja për Liri e kryeministrit Robert Golob dhe Partia Demokratike Sllovene (SDS) e krahut të djathtë, e udhëhequr nga tre herë kryeministër Janez Jansha, aleat i kryeministrit të Hungarisë, Viktor Orbán dhe një admirues i presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Gara pritet të jetë e ngushtë dhe do të vendosë nëse vendi do të qëndrojë në kursin e qendrës së majtë apo do të anojë drejt së djathtës.
Ndërsa Jansha fillimisht po bënte sondazhe përpara Golob, diferenca është ngushtuar së fundmi, transmeton Telegrafi.
Analistët parashikojnë se asnjëri nuk ka gjasa të fitojë një shumicë të qartë në parlamentin me 90 anëtarë, gjë që do t'i shndërronte partitë më të vogla në vendimtare.
Rezultati "është plotësisht i pasigurt, gjë që nuk është asgjë e pazakontë për Slloveninë, pasi elektorati ka qenë gjithmonë i polarizuar", tha sociologu slloven Samo Uhan.
Sllovenia ka qenë prej kohësh thellësisht e polarizuar, por këto ndarje u intensifikuan më tej nga një skandal i madh politik që shpërtheu vetëm disa ditë para zgjedhjeve të së dielës.
Golob ka akuzuar "shërbimet e huaja" për ndërhyrje në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vendit, pasi dolën raporte se zyrtarë nga firma private izraelite e spiunazhit Black Cube dyshohet se vizituan vendin në dhjetor dhe u takuan me kandidatin kryesor të opozitës.
Një grup slloven për të drejtat e njeriut, së bashku me një gazetar investigativ dhe dy studiues, në një konferencë për shtyp të hënën pretenduan se Black Cube qëndronte pas videove që tregonin korrupsion të dyshuar dhe e lidhën atë me Partinë Demokratike Sllovene (SDS) të Janshës.
Më parë këtë muaj, u publikua një seri bisedash të regjistruara fshehurazi me një lobist slloven me ndikim, një avokat, një ish-ministër dhe një menaxher.
Videot i tregojnë ata duke sugjeruar mënyra për të ndikuar në vendimmarrësit në qeverinë e koalicionit të qendrës së majtë të Golob, me qëllim përshpejtimin e procedurave ose fitimin e kontratave.
SDS e Janshës në një deklaratë tha se nuk kishin dëgjuar kurrë për Black Cube. Ai kritikoi "korrupsionin e paparë të elitës së majtë" të zbuluar përmes videove. /Telegrafi/