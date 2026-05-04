Katër migrantë gjenden të vdekur pranë kufirit Kroaci-Slloveni
Katër migrantë u gjetën të vdekur pranë kufirit slloven dhe dy të tjerë u dërguan në spital në gjendje të rëndë pasi u transportuan me kamion në "kushte çnjerëzore", tha policia kroate të hënën.
Nuk u dhanë detaje mbi shkakun e vdekjes, por hetimet ishin duke u zhvilluar, transmeton Telegrafi.
Trembëdhjetë persona të tjerë u gjetën gjithashtu nga policia pranë fshatit kroat Donje Prilishqe, 70 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit Zagreb, dhe u dërguan në një qendër paraburgimi.
Policia tha se grupi dyshohet se u la në kufi nga një kontrabandist i panjohur i cili iku.
Kroacia, një anëtare e Bashkimit Evropian, është një vend i madh tranziti për migrantët e parregullt që kërkojnë të arrijnë Evropën nëpërmjet rrugës ballkanike.
Më parë këtë vit, një burrë kinez vdiq pasi një varkë me migrantë u përmbys ndërsa kalonte një lumë nga Bosnja në Kroaci.
Muajin e kaluar, 30 persona u shpëtuan gjithashtu nga një kënetë në të njëjtin kufi.
Më shumë se 12,500 persona përdorën rrugën ballkanike në vitin 2025, sipas të dhënave nga agjencia evropiane e kufirit, Frontex.
Që nga viti 2014, më shumë se 400 persona janë raportuar të vdekur ose të zhdukur gjatë përpjekjes për të kaluar këtë kalim, sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).
Migrantët që përdorin këtë rrugë shpesh i nënshtrohen kontrolleve të rrepta kufitare, duke i detyruar shumë prej tyre të ndërmarrin udhëtime të rrezikshme dhe të parregullta nëpër terren shpesh të rrezikshëm për të shmangur zbulimin, sipas IOM.
Rruga ballkanike u shpall zyrtarisht e mbyllur në vitin 2016, kur BE dhe Turqia arritën një marrëveshje pasi mijëra njerëz përdorën rrugën për të kaluar nga Greqia përmes vendeve të Ballkanit dhe për në Evropën Perëndimore.
Por pavarësisht këtij njoftimi, mijëra emigrantë vazhdojnë ta përdorin atë çdo vit. /Telegrafi/