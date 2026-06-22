Sllaveski: Stabiliteti i çmimeve mbetet prioritet në kushte të pasigurisë globale
Guvernatori i Bankës Popullore, Trajko Slaveski, mori pjesë në takimin e Konstituencës së Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankës Botërore, ku theksoi se ruajtja e stabilitetit të çmimeve mbetet prioriteti kryesor i politikës monetare, pavarësisht sfidave dhe pasigurive që vazhdojnë të karakterizojnë ekonominë globale.
Gjatë diskutimeve, Slaveski vuri në dukje se bankat qendrore duhet të vazhdojnë të ndjekin politika të kujdesshme dhe të bazuara në të dhëna, me qëllim ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe forcimin e besimit në sistemin financiar.
Në takim u trajtuan zhvillimet më të fundit ekonomike në nivel global, ndikimi i tensioneve gjeopolitike, luhatjet në tregjet financiare dhe nevoja për koordinim më të madh ndërmjet institucioneve financiare ndërkombëtare për përballimin e sfidave të ardhshme.
Guvernatori Slaveski theksoi se, edhe pse presionet inflacioniste janë zbutur krahasuar me periudhën e kaluar, pasiguria globale mbetet e pranishme, duke kërkuar vigjilencë të vazhdueshme nga autoritetet monetare.
Takimi i Konstituencës së FMN-së dhe Bankës Botërore shërben si platformë për koordinimin e politikave ekonomike dhe financiare ndërmjet vendeve anëtare, si dhe për shkëmbimin e përvojave lidhur me sfidat aktuale dhe perspektivat e ekonomisë botërore.