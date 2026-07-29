Mbetet e paqartë traseja nëpër të cilën do të kalojë autostrada Trebenishtë- Qafë Thanë
Autostrada Trebenishtë–Qafë Thanë do të ndërtohet, por se nëpër cilën trase do të kalojë do të përcaktohet më tej.
Autoritetet thonë se po kërkojnë zgjidhje alternative për Strugën, pas vërejtjeve të UNESCO-s për shkak të lokalitetit arkeologjik. Sipas Ministrisë së Transportit ndërtimi i autostradës nuk vihet në pikëpyetje.
“Sa i përket trasesë për lidhjen me autostradë, ajo do të përcaktohet sipas parametrave më optimalë, duke përfshirë edhe vërejtjet e UNESCO-s dhe një koordinim të fuqishëm të ndërsjellë, me qëllim respektimin e rekomandimeve. Gjatë vizitës së fundit të përfaqësuesve të lartë të UNESCO-s në Maqedoni, u diskutua për këtë projekt, si dhe për lidhjen e ardhshme hekurudhore me Shqipërinë“, thonë nga Ministria e Transportit.
Ndërkohë qytetarët e anketuar thonë se zgjidhja më e mirë do të ishte që autostrada të ndërtohet drejtpërdrejt nga Trebenishti deri në Qafë Thanë, pasi më herët ka ekzistuar një rrugë e vjetër dhe ndërtimi i do të ishte më i lehtë.
“Po flitet për një alternativë, për një zgjidhje të dytë, dhe për mua kjo është çmenduri. Zgjidhja më e mirë është ajo natyrore, ka hapësirë, ndërsa institucionet janë aty që të rregullojnë çështjet me gërmimet arkeologjike. Le t’ua paraqesin qytetarëve të Strugës se cila është ajo alternativë, cila është ajo zgjidhje e dytë“, tha qytetari.
Një pjesë e qytetarëve nuk besojnë se kjo autostradë do të ndërtohet ndonjëherë.
Njëra nga zgjidhjet alternative, të cilën më herët e kishte paralajmëruar ministri i Transportit është kjo trase që do të lidhet me autostradën Kërçovë-Ohër, në vend që përmes Trebenishtit të kalojë nga Podmolje, përmes Strugës deri në Qafë Thanë./Alsat/