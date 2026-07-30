ESHA: Pagesa e parakohshme e fondeve bazuar në kontributet nga institucionet kompetente ndikon në likuiditetin e FSSH-së
Enti Shtetëror i Auditimit ka audituar pasqyrat financiare dhe auditimin e përputhshmërisë së Fondit të Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024. Auditimi shprehu një mendim të kualifikuar mbi prezantimin e vërtetë dhe të drejtë të pasqyrave financiare dhe mbi përputhshmërinë e operacioneve me rregulloret ligjore përkatëse. Pavarësisht aktiviteteve të ndërmarra për të zbatuar rekomandimet nga auditimet e mëparshme, ende ekzistojnë dobësi dhe nevojiten përmirësime sistemike.
Auditimi thekson se pagesa e parakohshme e fondeve bazuar në kontributet nga institucionet kompetente ndikon në likuiditetin e Fondit, gjë që e bën të vështirë shërbimin në kohë të detyrimeve të institucioneve shëndetësore, brenda kornizës së rimbursimeve të dakorduara.
Konkretisht, që nga shkurti i vitit 2026, kontributet e papaguar nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor arrin në 8.415.865 mijë denarë (afërsisht 137 milionë euro), me diferencën midis fondeve të planifikuara dhe realizimit të tyre që rritet vazhdimisht.
Gjithashtu, për shkak të fondeve të pamjaftueshme buxhetore, fondet e papaguara nga Ministria e Shëndetësisë në bazë të kontributeve për personat e pasiguruar në fund të vitit 2024 arritën në 2.136.300 mijë denarë (afërsisht 35 milionë euro).
Auditimi zbuloi se funksionimi dhe zhvillimi i sistemit të informacionit të Fondit vazhdon të përballet me sfida që lidhen me mungesën e dokumenteve strategjike, kapacitetet e pamjaftueshme të personelit, funksionalitetin e pjesshëm të moduleve individuale dhe mundësitë e kufizuara për përmirësimin e mëtejshëm të tyre. Në të njëjtën kohë, krijimi i sistemit të recetave elektronike është vonuar, ndërsa kontrollet ekzistuese të sistemit në procesin e lëshimit dhe faturimit të recetave nuk ofrojnë një nivel të mjaftueshëm kontrolli./Telegrafi/