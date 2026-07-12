Skena që bëri bujë në ndeshjen Argjentinë - Zvicër, Messi u përplas me gjyqtarin pas vendimit ndaj Embolos
Lionel Messi është sërish në qendër të vëmendjes pas fitores dramatike të Argjentinës ndaj Zvicrës me rezultatin 3-1 pas vazhdimeve, rezultat që i siguroi “Albiceleste”-s një vend në gjysmëfinalen e Kupës së Botës.
Pas eliminimit, mediat dhe lojtarët zviceranë kanë ngritur akuza ndaj yllit argjentinas, duke pretenduar se Messi ka përdorur autoritetin dhe emrin e tij për të ndikuar te gjyqtari portugez Joao Pinheiro në vendimin për përjashtimin e Breel Embolos.
Kamerat kanë kapur edhe një moment të tensionuar mes Messit dhe gjyqtarit, ku kapiteni i Argjentinës shihet duke iu afruar gjyqtarit pasi ky i fundit duket se i është drejtuar me ton të lartë.
“Ju lutem, drejtohuni ndaj meje me respekt. Mos më tregoni mungesë respekti. Unë po ju flas me respekt maksimal”, mësohet t’i ketë thënë Messi gjyqtarit.
Kontestimi më i madh nga ana e zviceranëve erdhi pas një ndërhyrjeje të Leandro Paredes ndaj Embolos pranë vijës anësore.
Fillimisht, gjyqtari i tregoi karton të verdhë mesfushorit argjentinas, por pas ndërhyrjes së VAR-it situata ndryshoi plotësisht.
Pamjet televizive zbuluan se sulmuesi zviceran kishte ekzagjeruar kontaktin dhe kishte nisur të rrëzohej para se të prekej realisht nga Paredes.
Hakem Joao Pinheiro ile konuşan Lionel Messi: "Saygısızlık yapma. Benimle saygılı konuş."pic.twitter.com/jcGw7xuCgB
— De Marke Sports (@demarkesports) July 12, 2026
Për këtë arsye, vendimi fillestar u anulua dhe Embolo u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë për simulim, duke lënë Zvicrën me 10 lojtarë.
Pas përfundimit të takimit, mediat zvicerane dhe disa futbollistë të ekipit të tyre drejtuan gishtin nga Messi, pasi u publikuan pamje ku kapiteni argjentinas shihet duke diskutuar ashpër me gjyqtarin pak para se portugezi të shkonte të shikonte monitorin e VAR-it.
Zviceranët pretendojnë se Messi ndikoi drejtpërdrejt në vendimin e gjyqtarit, ndërsa ekspertët e gjykimit nuk pajtohen me këto akuza dhe theksojnë se vendimi ishte i bazuar në pamjet e VAR-it. /Telegrafi/