Skandali tronditi SHBA-në, identifikohen disa prej viktimave të Epstein - Ministria e Drejtësisë heq mijëra dokumente nga qarkullimi
Departamenti amerikan i Drejtësisë (DOJ) hoqi mijëra dokumente lidhur me Jeffrey Epstein nga faqja e tij pas ankesave të viktimave për komprometim identitetesh.
Avokatët thanë se mungesa e redaktimeve kishte dëmtuar jetën e gati 100 mbijetuesve, duke përfshirë adresa email dhe foto ku viktimat mund të identifikoheshin.
Në një letër për një gjykatës federal, DOJ tha se dokumentet e kërkuara për heqje ishin tërhequr për redaktim të mëtejshëm dhe po shqyrtoheshin kërkesa të reja.
Viktimat e quajtën publikimin “të papranueshëm” dhe kërcënuan me veprime ligjore, duke përfshirë kërcënime me jetë dhe ekspozim të detajeve bankare private, raporton bbc.
Avokatët dhe mbijetuesit thanë se DOJ kishte dështuar në redaktimin e emrave dhe të dhënave personale në mijëra raste.
Gloria Allred, avokate për viktimat, konfirmoi se emra dhe foto të mbijetuesve ishin publikuar pa leje.
DOJ tha se merr mbrojtjen e viktimave seriozisht dhe po punonte për të korrigjuar gabimet.
Miliona dokumente, përfshirë tre milionë faqe, 180 mijë imazhe dhe 2000 video, janë publikuar që nga ligji që detyroi publikimin vitin e kaluar.
Ky publikim erdhi gjashtë javë pas mosrespektimit të një afati ligjor nën presionin dypartiak të Kongresit amerikan.
Epstein vdiq në burgun e New York më 10 gusht 2019, ndërsa po priste gjyqin për trafikim seksual.
Viktimat e mbajnë ende publikimin si “dëmtues dhe rrezik për jetën” dhe nuk planifikojnë të ndalen së kërkuari drejtësi.
Rasti ka ngritur shqetësime të mëdha mbi privatësinë e viktimave dhe përgjegjësinë e institucioneve federale. /Telegrafi/