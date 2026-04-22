Skandali që u bë i njohur si "vjedhja e shekullit": Oligarku moldav dënohet me 19 vjet burg për mashtrim prej 1 miliard dollarësh
Një gjykatë në Moldavi dënoi oligarkun Vladimir Plahotniuc me 19 vjet burg të mërkurën në një rast të lidhur me zhdukjen e 1 miliard dollarëve (850 milionë euro) nga sistemi bankar i vendit.
Ish-biznesmeni dhe ligjvënësi kontrolloi Moldavinë si një "shtet të kapur" nga viti 2013 deri në vitin 2019, duke ushtruar kontroll de facto mbi autoritetet legjislative, ekzekutive, të zbatimit të ligjit dhe gjyqësore, pavarësisht se nuk mbajti kurrë poste të larta qeveritare.
Plahotniuc, kreu i Partisë Demokratike të Moldavisë, iku nga vendi në qershor 2019 pasi qeveria e tij u shemb dhe ai u përball me një sërë akuzash për korrupsion, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kjo përfshinte bashkëpunim në skemën që çoi në zhdukjen e parave nga bankat moldave në vitin 2014, të cilat në atë kohë ishin ekuivalente me rreth një të tetën e PBB-së së vendit, në një skandal që u bë i njohur si "vjedhja e shekullit".
Ai u ekstradua nga Greqia vitin e kaluar, pasi u arrestua në aeroportin e Athinës nën një alarm ndërkombëtar të Interpolit.
Një gjyqtar i Kishinau njoftoi vendimin të mërkurën.
Gjykata urdhëroi gjithashtu sekuestrimin e rreth 60 milionë dollarëve (51 milionë euro) nga llogaritë e Plahotniuc, tha prokurori Alexandru Cernei pas dënimit.
Plahotniuc, 60 vjeç, nuk ishte i pranishëm në gjykatë të mërkurën.
Ai më parë i kishte hedhur poshtë akuzat, duke e quajtur gjyqin e tij "politik" dhe "të gabuar që nga fillimi".
Avokati i tij Lucian Rogac tha se do ta apelonte vendimin, duke e konsideruar atë "qartësisht të paligjshëm". /Telegrafi/