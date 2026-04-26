Skandali në Serie A: Gianluca Rocchi jep dorëheqje
Gianluca Rocchi është tërhequr nga roli i tij si mbikëqyrës i gjyqtarëve në Serie A dhe Serie B, pasi është vënë nën hetim për mashtrim të dyshuar sportiv.
Zhvillimi vjen pas një njoftimi zyrtar nga prokurorët në Milano, duke shkaktuar reagime dhe polemika të shumta në futbollin italian.
Rocchi, i cili ishte përgjegjës për menaxhimin e emërimeve të gjyqtarëve përmes Shoqatës Italiane të Gjyqtarëve, ka vendosur të pezullohet përkohësisht nga detyra deri në përfundim të hetimeve.
Sipas raportimeve të CalcioMercato, vendimi është marrë në koordinim me Shoqatën Italiane të Gjyqtarëve dhe përpara një shqyrtimi nga komiteti i saj kombëtar.
Në një reagim të shkurtër, Rocchi u shpreh: “Jam i bindur se do të dal i pastër dhe më i fortë se më parë".
Tërheqja e tij synon të ruajë integritetin e sistemit të arbitrimit, duke i dhënë mundësi institucioneve përkatëse të zhvillojnë hetimet pa ndikime apo presione të jashtme.
Çështja mbetet në proces, ndërsa zhvillime të reja priten në javët në vijim. /Telegrafi/