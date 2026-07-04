Skandal me doping në Kupën e Botës, tetë lojtarë të kombëtares së njohur rezultuan pozitivë
Kupa e Botës u trondit nga lajmi se tetë anëtarë të ekipit kombëtar tunizian rezultuan pozitivë për doping, megjithëse sipas informacioneve fillestare, nuk priten pezullime sepse besohet se shkaku ishte mishi i kontaminuar.
Siç shkruan The Times, gjurmë të klenbuterolit, një substancë që është në listën e substancave të ndaluara të Agjencisë Botërore Antidoping (WADA), u gjetën në mostrat e tetë futbollistëve tunizianë.
Klenbuteroli përdoret në trajtimin e astmës, por është i ndaluar për atletët sepse mund të kontribuojë në rritjen e masës muskulore dhe uljen e yndyrës trupore.
Megjithatë, autoritetet besojnë se lojtarët nuk e kanë përdorur qëllimisht substancën e ndaluar. Dyshohet se gjurmët e klenbuterolit në trup janë rezultat i konsumimit të mishit të kontaminuar.
Ekipi kombëtar tunizian ndodhej në Monterrey gjatë kampionatit, dhe në disa pjesë të Meksikës u regjistruan raste të përdorimit të klenbuterolit në blegtori me qëllim rritjen e masës muskulore të kafshëve dhe uljen e përmbajtjes së yndyrës.
Pikërisht për këtë arsye janë regjistruar më parë raste të ngjashme të kontaminimit të paqëllimshëm midis sportistëve që qëndruan në atë vend.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tunisia's disastrous World Cup campaign has been hit by another twist. 💉🇹🇳
Eight players have tested positive in doping tests for clenbuterol, including several based in the UK.
However, investigators believe the results were caused by contaminated meat… pic.twitter.com/50OxrLxKxB
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 3, 2026
Emrat e lojtarëve nuk janë bërë të ditur, dhe as nuk është nisur ndonjë procedurë disiplinore ndaj tyre.
Nga rruga, Tunizia e përfundoi pjesëmarrjen e saj në Kupën e Botës që në fazën e grupeve si skuadra e fundit në Grupin F, pasi humbi ndaj Suedisë, Japonisë dhe Holandës.
Pas një humbjeje të rëndë në raundin e parë prej 5-1, përzgjedhësi Sabri Lamouchi u zëvendësua dhe deri në fund të turneut, skuadra u drejtua nga Herve Renard.
Ky rast mund të jetë një paralajmërim për ekipet e tjera kombëtare që qëndrojnë në Meksikë, përfshirë Anglinë.
‘Tre Luanët’ do të luajnë një ndeshje të raundit të 16-tave kundër ekipit vendas në atë vend, kështu që stafi i trajnerëve me siguri do t'i kushtojë vëmendje shtesë ushqyerjes së lojtarëve të tyre në mënyrë që të shmangin çdo problem të padëshiruar./Telegrafi/