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Kupa e Botës u trondit nga lajmi se tetë anëtarë të ekipit kombëtar tunizian rezultuan pozitivë për doping, megjithëse sipas informacioneve fillestare, nuk priten pezullime sepse besohet se shkaku ishte mishi i kontaminuar.

Siç shkruan The Times, gjurmë të klenbuterolit, një substancë që është në listën e substancave të ndaluara të Agjencisë Botërore Antidoping (WADA), u gjetën në mostrat e tetë futbollistëve tunizianë.

Klenbuteroli përdoret në trajtimin e astmës, por është i ndaluar për atletët sepse mund të kontribuojë në rritjen e masës muskulore dhe uljen e yndyrës trupore.

Megjithatë, autoritetet besojnë se lojtarët nuk e kanë përdorur qëllimisht substancën e ndaluar. Dyshohet se gjurmët e klenbuterolit në trup janë rezultat i konsumimit të mishit të kontaminuar.

Ekipi kombëtar tunizian ndodhej në Monterrey gjatë kampionatit, dhe në disa pjesë të Meksikës u regjistruan raste të përdorimit të klenbuterolit në blegtori me qëllim rritjen e masës muskulore të kafshëve dhe uljen e përmbajtjes së yndyrës.

Pikërisht për këtë arsye janë regjistruar më parë raste të ngjashme të kontaminimit të paqëllimshëm midis sportistëve që qëndruan në atë vend.


Emrat e lojtarëve nuk janë bërë të ditur, dhe as nuk është nisur ndonjë procedurë disiplinore ndaj tyre.

Nga rruga, Tunizia e përfundoi pjesëmarrjen e saj në Kupën e Botës që në fazën e grupeve si skuadra e fundit në Grupin F, pasi humbi ndaj Suedisë, Japonisë dhe Holandës.

Pas një humbjeje të rëndë në raundin e parë prej 5-1, përzgjedhësi Sabri Lamouchi u zëvendësua dhe deri në fund të turneut, skuadra u drejtua nga Herve Renard.

Ky rast mund të jetë një paralajmërim për ekipet e tjera kombëtare që qëndrojnë në Meksikë, përfshirë Anglinë.

‘Tre Luanët’ do të luajnë një ndeshje të raundit të 16-tave kundër ekipit vendas në atë vend, kështu që stafi i trajnerëve me siguri do t'i kushtojë vëmendje shtesë ushqyerjes së lojtarëve të tyre në mënyrë që të shmangin çdo problem të padëshiruar./Telegrafi/

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