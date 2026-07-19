ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Finalja e Kupës së Botës mes Spanjës dhe Argjentinës nuk u mbyll vetëm me festën e spanjollëve, por edhe me tensione në fushë pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit.

Spanja triumfoi me rezultat 1-0 pas vazhdimeve, falë golit të Ferran Torresit, duke u shpallur kampione e botës.

Megjithatë, menjëherë pas përfundimit të takimit situata u tensionua, me disa futbollistë të të dyja skuadrave që u përfshinë në përplasje.


Në qendër të incidentit ishte mesfushori argjentinas Leandro Paredes, i cili fillimisht u përplas me mbrojtësin spanjoll Eric Garcia, duke e kapur për fyti.

Tensioni vazhdoi edhe më tej, pasi Paredes pati një përplasje edhe me Gavin, të cilin e shtyu dhe e rrëzoi në tokë.


Lojtarët e të dyja skuadrave ndërhynë menjëherë për të qetësuar situatën dhe për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit, ndërsa arbitrat dhe anëtarët e stafit teknik u futën mes futbollistëve. /Telegrafi/

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSportKombëtarja e Spanjës
telegrafi sport app