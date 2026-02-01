Situatë dramatike te Real Madridi, Jude Bellingham humb disa përballje të rëndësishme
Vetëm disa orë pasi mesfushori anglez ndjeu një dhimbje të fortë në Bernabeu gjatë ndeshjes kundër Rayo Vallecanos dhe u detyrua të largohej nga fusha, Real Madridi ka konfirmuar shkallën e lëndimit të tij.
Jude Bellingham ka pësuar një lëndim në muskulin e këmbës së majtë gjatë ndeshjes së së dielës.
Kjo do të thotë se lojtari do të mungojë rreth një muaj, duke humbur ndeshjet e ardhshme të Real Madridit në kampionat, si dhe përballjen në Ligën e Kampionëve ndaj Benficas.
Ai do ta humbasë me siguri ndeshjen e parë, ndërsa paraqitja në takimin e dytë konsiderohet shumë e pamundur.
Parte médico de Bellingham.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2026
Ishte minuta e nëntë e ndeshjes kur lojtari britanik nuk arriti ta përfundonte një sprint. Ai u kap pas kofshës, sinjalizoi për zëvendësim dhe u largua menjëherë nga loja, duke ia lënë vendin Brahim Diazit.
Situata te Reali veçse po bëhet më e ndërlikuar shkaku se madrilenët do të jenë edhe pa yjet si Raul Asencio e Rodrygo, që u ndëshkuan me karton të kuq në ndeshjen e fundit të fazës së ligës./Telegrafi