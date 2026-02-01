Vetëm disa orë pasi mesfushori anglez ndjeu një dhimbje të fortë në Bernabeu gjatë ndeshjes kundër Rayo Vallecanos dhe u detyrua të largohej nga fusha, Real Madridi ka konfirmuar shkallën e lëndimit të tij.

Jude Bellingham ka pësuar një lëndim në muskulin e këmbës së majtë gjatë ndeshjes së së dielës.

Kjo do të thotë se lojtari do të mungojë rreth një muaj, duke humbur ndeshjet e ardhshme të Real Madridit në kampionat, si dhe përballjen në Ligën e Kampionëve ndaj Benficas.

Ai do ta humbasë me siguri ndeshjen e parë, ndërsa paraqitja në takimin e dytë konsiderohet shumë e pamundur.

Ishte minuta e nëntë e ndeshjes kur lojtari britanik nuk arriti ta përfundonte një sprint. Ai u kap pas kofshës, sinjalizoi për zëvendësim dhe u largua menjëherë nga loja, duke ia lënë vendin Brahim Diazit.

Situata te Reali veçse po bëhet më e ndërlikuar shkaku se madrilenët do të jenë edhe pa yjet si Raul Asencio e Rodrygo, që u ndëshkuan me karton të kuq në ndeshjen e fundit të fazës së ligës./Telegrafi

La LigaFutbollNdërkombëtareSportEkipetReal Madrid
telegrafi sport app