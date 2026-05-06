Situatat në Ferma VIP, familja e Mozës falënderon publikun për mbështetje
Mimoza Ahmeti që nga fillimi i Ferma VIP 3 ka marrë vëmendje të madhe e është kthyer në një fenomen.
Ajo është pëlqyer për lojën pa filtra dhe për mënyrën se si është shfaqur brenda.
Rrugës gjithashtu ka pasur përplasje e polemika me konkurrentët e tjerë, e së fundmi me Gresën e Fabjolën.
Situatat mes tyre kanë bërë që të eskalojnë gjërat brenda fermës, ndonëse nga një televotim kokë me kokë me të u largua edhe Adioni.
Sido që të jetë, familja në këto rrethana ka falënderuar publikun për mbështetjen ndaj Mozës.
"Mirënjohje e pafund për mbështetjen tuaj të jashtëzakonshme ndaj Mozës".
"Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë sa shumë e vlerësojmë, si familje, gjithë këtë dashuri që po i dhuroni", thuhet mes tjerash në postim. /Telegrafi/