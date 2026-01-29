Siria u jep shtetësi të menjëhershme kurdëve
Ministria e Brendshme e Sirisë ka urdhëruar zbatimin e menjëhershëm të një dekreti të ri që u jep shtetësi pakicave kurde, ndërsa forcat qeveritare vazhdojnë të konsolidojnë kontrollin e vendit pas një ofensive të shpejtë kundër Forcave Demokratike Siriane (SDF) të udhëhequra nga kurdët në veri të vendit.
Ministri i Brendshëm, Anas Khattab, lëshoi vendimin të mërkurën, duke urdhëruar që dekreti të zbatohet për të gjithë kurdët që banojnë në Siri dhe përfshin në mënyrë të qartë ata që janë të listuar si pa shtetësi, raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Sipas tyre, Ministria ka vendosur një afat deri më 5 shkurt për finalizimin e masave dhe zbatimin e tyre, thuhet në raport.
Dy javë më parë, Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa kishte deklaruar njohjen e gjuhës kurde si një nga gjuhët kombëtare të vendit dhe rivendosjen e shtetësisë për të gjithë sirianët kurdë, ndërsa njoftoi një armëpushim midis forcave siriane dhe kurde.
Përparimi i shpejtë i forcave siriane e detyroi SDF-në të tërhiqej nga më shumë qytete, duke përfshirë Raqqa dhe Deir Az Zor, duke i lejuar qeverisë në Damask të bashkojë vendin pas një lufte civile shkatërruese gati 14-vjeçare.
Zhvillimi është vlerësuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i cili i tha al-Sharaa se ishte "shumë i lumtur" për ofensivën e ushtrisë siriane pavarësisht mbështetjes së mëparshme të SHBA-së për SDF-në.
Megjithatë, ka pasur raportime për civilë kurdë që përballen me mungesë ushqimi dhe zhvendosje, ndërsa një përplasje midis forcave siriane dhe SDF-së vazhdon në rajonin verior të vendit.
Sipas raportimeve, autoriteteve përgjegjëse për zbatimin e urdhrit të al-Sharaa-s u është kërkuar të hartojnë menjëherë udhëzime për zbatimin e dekretit.
Sipas dekretit të al-Sharaa-s, shtetit i është kërkuar gjithashtu të mbrojë kulturën dhe gjuhën e kurdëve sirianë, si dhe mësimin e gjuhës kurde në shkollat publike dhe private në zonat me shumicë kurde.
Dekreti ka përcaktuar gjithashtu 21 marsin si datën e festivalit të Nevruzit, një festë mbarëkombëtare që mirëpret pranverën që festohet gjerësisht, jo vetëm në Siri. /Telegrafi/