Singapura, macja më e vogël në botë – një mrekulli e vogël me zemër të madhe
E imët sa të duket si kotele e përjetshme, por plot energji, zgjuarsi dhe dashuri për familjen
Në botën e maceve ekzistojnë dhjetëra raca të mahnitshme, por njëra prej tyre dallon për një kontrast të veçantë: është ndër racat më të vogla të maceve shtëpiake në botë, por me një karakter që mbush çdo cep të shtëpisë. Bëhet fjalë për macen Singapura, një krijesë të vogël, elegante dhe plot gjallëri, që ka fituar famë ndërkombëtare jo vetëm për përmasat e saj, por edhe për energjinë, inteligjencën dhe afërsinë me njerëzit.
Nga rrugët e Singaporit në qendër të vëmendjes
Historia e Singapurës është po aq intriguese sa edhe pamja e saj. Kjo mace lidhet me Singaporin, ku mendohet se paraardhëset e saj jetonin në rrugë, pranë kanaleve dhe hapësirave urbane. Për të mbijetuar, ato duhej të ishin të shkathëta, vigjilente dhe të zgjuara.
Kjo e kaluar ka ndikuar në karakterin e sotëm të Singapurës: një mace e vëmendshme, e shpejtë, kurioze dhe shumë e aftë për t’u përshtatur me mjedisin ku jeton. Me kalimin e kohës, ajo u shndërrua nga një mace e thjeshtë rruge në një racë të dashur shtëpiake, simbol i elegancës dhe miqësisë.
Madhësia që mashtron
Kur e sheh për herë të parë një Singapura, të krijohet përshtypja sikur ke përballë një kotele që nuk rritet kurrë. Femrat zakonisht peshojnë rreth 1.8 deri në 2.5 kilogramë, ndërsa meshkujt rrallë kalojnë 3 kilogramë.
Por pas këtij trupi të vogël fshihet një strukturë muskulore e fortë dhe e shkathët. Singapura është kompakte, elegante dhe gjithmonë në lëvizje. Sytë e saj të mëdhenj, shpesh në ngjyrë lajthie, jeshile ose ari, janë shumë shprehës dhe i japin pamje të zgjuar e të gjallë. Vija e errët rreth syve krijon përshtypjen sikur macja ka një grim natyral.
Gëzofi i saj është i shkurtër, i butë dhe me nuanca kafe të arta. Kjo ngjyrë e ngrohtë i jep pamje të veçantë dhe elegante, sikur të ishte një krijesë e dalë nga një pikturë klasike, transmeton Telegrafi.
“Hija” juaj e besnikërisë
Mos u gënjeni nga trupi i imët: Singapura nuk është mace që qëndron larg dhe vetëm vëzhgon. Ajo dëshiron të jetë pjesë e jetës së familjes. Nëse punoni në kompjuter, mund ta gjeni pranë tastierës; nëse jeni në kuzhinë, do t’ju ndjekë me kuriozitet; nëse hapni një dollap, ajo do të dojë ta kontrollojë e para.
Kjo mace krijon lidhje të fortë me njerëzit dhe shpesh e ndjek pronarin nga një dhomë në tjetrën. Ajo nuk kërkon thjesht ushqim dhe strehë; kërkon vëmendje, komunikim dhe përfshirje. Për këtë arsye, vetmia e gjatë nuk është e përshtatshme për të. Nëse lihet shpesh vetëm, mund të bëhet e mërzitur ose e tërhequr.
Eksploruesja e banesës
Për ata që jetojnë në banesë ose në hapësira më të kufizuara, Singapura është një zgjedhje shumë e mirë. Madhësia e saj e vogël e bën të përshtatshme për jetesë në qytet, por kjo nuk do të thotë se ajo është pasive. Përkundrazi, është një eksploruese e vërtetë.
Ajo do të hetojë çantat, kutitë, raftet dhe çdo kënd të ri të shtëpisë. Shpesh mund të ngjitet në vende të larta për të vëzhguar gjithçka nga sipër. Kjo sjellje tregon natyrën e saj inteligjente dhe kurioze.
Ushqimi dhe kujdesi ditor
Singapura ka nevojë për ushqim cilësor, të pasur me proteina. Edhe pse është e vogël, ka shumë energji dhe metabolizëm aktiv. Racionet duhet të jenë të kontrolluara, sepse shtimi i tepërt në peshë mund të ndikojë negativisht në shëndetin e saj.
Uji i freskët duhet të jetë gjithmonë i disponueshëm. Gjithashtu, është mirë që ushqimi të përshtatet me moshën, peshën dhe nivelin e aktivitetit të maces.
Kujdesi për gëzofin dhe higjienën
Gëzofi i shkurtër i Singapurës është një lehtësi për pronarin. Një krehje e butë një herë në javë zakonisht mjafton për ta mbajtur të pastër dhe të shkëlqyeshëm.
Përveç gëzofit, duhet pasur kujdes edhe për thonjtë, veshët dhe dhëmbët. Kontrollet e rregullta ndihmojnë që problemet e vogla të mos kthehen në shqetësime serioze.
Ambienti i ngrohtë dhe i sigurt
Për shkak të trupit të vogël dhe gëzofit të shkurtër, Singapura e pëlqen ngrohtësinë. Një batanije e butë, një shtrat i vogël ose një kënd i qetë pranë familjes mund të bëhet vendi i saj i preferuar.
Shtëpia duhet të jetë e sigurt: dritaret, ballkonet dhe vendet e larta duhet të kontrollohen, sepse kjo mace është shumë kurioze dhe mund të përpiqet të eksplorojë edhe aty ku nuk duhet.
Shëndeti dhe përkushtimi
Si çdo kafshë shtëpiake, edhe Singapura kërkon kujdes të rregullt veterinar. Vaksinimi, pastrimi nga parazitët, kontrolli i dhëmbëve, veshëve dhe thonjve janë pjesë e kujdesit bazë.
Me kujdes të mirë, ushqim të balancuar dhe dashuri familjare, Singapura mund të jetojë gjatë dhe të jetë një shoqëruese shumë e dashur.
Përfundim
Singapura është dëshmi se madhësia nuk përcakton personalitetin. Ajo është e vogël në trup, por e madhe në zemër, energji dhe dashuri. Është inteligjente, lozonjare, besnike dhe gjithmonë e gatshme të jetë pranë njerëzve të saj.
Për familjet që kërkojnë një mace të butë, aktive dhe të afërt, Singapura është një zgjedhje e mrekullueshme. Ajo nuk sjell vetëm hijeshi në shtëpi, por edhe gjallëri, ngrohtësi dhe një miqësi të veçantë që nuk matet me kilogramë. /Telegrafi/