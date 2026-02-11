Sindikata e hotelerisë mbështet ligjin e ri për duhanin, por kërkon masa për ruajtjen e vendeve të punës
Ligji i ri për duhanin sërish hap debatin për balancën mes shëndetit publik dhe efekteve ekonomike mbi hotelierinë, gastronominë dhe turizmin.
Sindikata e punëtorëve të këtyre sektorëve paralajmëron vërejtje ndaj ndryshimeve të propozuara, por nuk është kundër Ligjit. Ata duan të parandalojnë zvogëlimin shtesë të kuadrit tashmë deficitare në sektor.
Nga Sindikata e hotelieri-turizmit porosisin se e mbështesin miratimin e Ligjit, por paralajmërojnë se zbatimi i tij mund të ketë pasoja ekonomike nëse nuk parashihen mekanizma mbrojtës për vendet e punës.
“Duhet të gjenden mënyra dhe masa që i njëjti të mos kontribuojë në uljen e numrit të punëtorëve në këtë sektor. E dimë se këta dy sektorë janë deficitare me kuadër, përveç pagave të ulëta, një pjesë e punëtorëve po largohen jashtë vendit. Kështu që konsiderojmë se edhe kjo do të jetë një lloj goditjeje e vogël për po ashtu uljen e numrit të punëtorëve në këta dy sektorë”, tha Stojançe Kashikovski.
Sipas Sindikatës, hotelieria dhe turizmi edhe tani përballen me mungesë fuqie punëtore. Një pjesë e punëtorëve largohen jashtë vendit për shkak të pagave të ulëta, ndërsa çdo restriksion shtesë që do të ndikonte në qarkullimin e objekteve mund të nënkuptojë edhe goditje të re ndaj punësimit. Pikërisht për këtë arsye, propozimi i tyre shkon në drejtim të një zgjidhjeje të ngjashme me zgjidhjen e mëparshme ligjore.
“E dimë se edhe në Ligjin e deritanishëm që parashihte hapësira të caktuara për duhanpirësit ose të ashtuquajturat veranda, parashihte pra një pjesë të tillë ku duhanpirësit do të jenë në mundësi të gëzojnë thjesht atë kënaqësinë e tyre”, deklaroi Stojançe Kashikovski.
Nga sindikata theksojnë se verandat ose pjesët e veçanta për duhanpirës janë pjesë kyçe për biznesin, por kyç është edhe zbatimi i qëndrueshëm dhe kontrollet e shtuara inspektuese.
Mesazhi i sindikatës është mbështetje për një ligj që do ta mbrojë shëndetin publik, por me zgjidhje të dizajnuara me kujdes që nuk do të shkaktojnë largim shtesë të kuadrit dhe mbyllje të vendeve të punës në një sektor që edhe ashtu përballet me sfida serioze. /tv21