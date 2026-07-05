Sinan Vllasaliu tregon gjendjen shëndetësore pas aksidentit të rëndë me motor
Këngëtari i njohur, Sinan Vllasaliu, po tregon shenja përmirësimi pas aksidentit të rëndë me motor që pësoi disa javë më parë.
Ai është shfaqur së fundmi në rrjetet sociale dhe tregon se është në gjendje më të mirë shëndetësore.
Megjithatë, pavarësisht rikuperimit të dukshëm, Sinanit ende i nevojiten paterica për të ecur më lehtë, pasi po kalon fazën e rehabilitimit pas lëndimeve të marra në aksident.
Foto: Instagram
Fansat kanë reaguar pozitivisht, duke i uruar shërim të shpejtë dhe rikthim të plotë në skenë.
Kjo ndodhi në kohën kur Sinani ishte ftuar për të performuar në dasmën e këngëtares me famë botërore, Dua Lipës në Itali.
Ngjalli po ashtu edhe reagime të shumta për faktin se nuk mund të ishte i pranishëm.
Sido që të jetë, këngëtari pritet që së shpejti të fillojë me koncerte e mbrëmje. /Telegrafi/