Simeone e provokoi Yamalin, i tha të “flejë”: Doni që unë të kem frikë nga një lojtar që kryen truke
Atletico Madridi është kualifikuar për në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve pavarësisht humbjes 2-1 ndaj Barcelonës në ndeshjen e dytë çerekfinale.
Çelësi i kualifikimit ishte fitorja e Atleticos në ndeshjen e parë, kur ata festuan 2-0 jashtë fushe, gjë që u dha atyre një avantazh të përgjithshëm dhe një vend midis katër ekipeve më të mira në Evropë.
Barcelona e hapi ndeshjen e dytë në mënyrë brilante, me Lamine Yamal që shënoi në minutën e katërt, përpara se Ferran Torres të dyfishonte epërsinë 20 minuta më vonë.
Megjithatë, momenti vendimtar erdhi në minutën e 31-të kur Ademola Lookman shënoi për Atleticon, duke i siguruar ekipit të tij një vend në raundin tjetër.
Pas ndeshjes, trajneri i Atleticos, Diego Simeone, ishte në qendër të vëmendjes. Një video që tregon reagimin e tij është përhapur në rrjetet sociale, dhe shumë përdorues pretendojnë se ai u dërgoi një mesazh të qartë tifozëve të Barcelonës dhe Lamine Yamalit se "mund të shkoj të fle".
“Yamal është një djalë i mirë dhe shumë i talentuar. Ai po kërkonte një ndeshje kokë më kokë, kështu që shënoi në minutën e tretë dhe media do ta kishte kurorëzuar tashmë mbretin e Evropës. Megjithatë, në futboll, e vetmja gjë që ka rëndësi është se kush është në short nesër në mëngjes”, ka thënë fillimisht Simeone.
“Mediat duan që unë të kem tmerr nga një adoleshent sepse ai bën truke dhe jep intervista të sigurta. Hajdeni, ju lutem".
🚨💤 Diego Simeone: "Go to sleep".
“Për dhjetë vjet më është dashur të qëndroj në vijën anësore dhe të shikoj Cristiano Ronaldon duke shënuar het-trik për të eliminuar ekipin tim nga kjo garë. Është një tmerr i vërtetë. Lamine luajti një ndeshje të shkëlqyer mbrëmë, por realiteti është se ne do të shkojmë në gjysmëfinale dhe ai do të shkojë në shtëpi për të na parë në televizor. Ka një ndryshim të madh midis të luash një ndeshje të bukur dhe të jesh një makth", përfundoi trajneri i Atleticos.
Videoja fitoi edhe më shumë popullaritet pasi u nda nga gazetari i njohur i futbollit, Fabrizio Romano. /Telegrafi/