Siljanovska-Davkova: Shteti ynë ka nevojë urgjente për bashkëpunim me diasporën
Shteti ynë ka një “nevojë të dëshpëruar për bashkëpunim me diasporën”, jo vetëm përmes investimeve, por edhe përmes njohurive dhe përvojës, tha presidentja Gordana Siljanovska-Davkova sonte në një pritje në prag të Samitit tradicional “Maqedonia 2025”, duke theksuar se “një person mund të largohet fizikisht nga vendi i tij, por ai nuk e largon atë”.
Duke iu drejtuar të pranishmëve, Presidentja theksoi se distanca gjeografike nuk do të thotë distancë shpirtërore nga atdheu, duke theksuar se anëtarët e diasporës janë ende të lidhur fort me Maqedoninë.
"Kjo pamje para meje është një konfirmim i qartë dhe i fortë se distanca gjeografike nuk do të thotë domosdoshmërisht distancë shpirtërore nga atdheu. Shoh para meje njerëz që, megjithëse nuk jetojnë këtu, ende kanë një emocion, një ndjenjë, madje edhe krenari, të përkatësisë, të ngulitur në zemrat e tyre nga paraardhësit e tyre", theksoi Siljanovska-Davkova.
Ajo theksoi se pavarësisht krenarisë për suksesin e profesorëve, mjekëve, inxhinierëve, shkencëtarëve dhe sipërmarrësve maqedonas jashtë vendit, shteti ka nevojë për një bashkëpunim më të fortë dhe më dinamik me ta.
"Shteti ynë ka një nevojë të madhe për bashkëpunim me diasporën, jo vetëm përmes investimeve në biznes, por edhe përmes njohurive, përvojës dhe kontakteve që maqedonasit krijojnë në të gjithë botën", theksoi Presidentja./Telegrafi/