Si t’i rregulloni raftet e librave që salloni të duket më modern dhe më elegant
Me disa detaje të vogla, librat dhe dekorimet mund të kthehen në pikën më të bukur të dhomës
Nëse po mendoni t’i riorganizoni raftet në shtëpi dhe dëshironi që ato të duken më të kuruara, më elegante, ja pesë këshilla që dizajnerët i përdorin shpesh.
1. Filloni me një plan
Rregullimi i rafteve nuk është një proces që bëhet pa menduar. Stilimi i tyre është art që kërkon shumë prova.
Hapi i parë është t’i nxirrni të gjitha sendet që mendoni t’i vendosni në rafte dhe t’i shihni së bashku. Kjo ju ndihmon të kuptoni cilat objekte kombinohen mirë mes vete dhe cilat nuk i përshtaten pamjes së përgjithshme.
Më pas, ndani disa gjëra që patjetër dëshironi t’i ekspozoni: libra të veçantë, vazo, kujtime udhëtimesh, fotografi, kuti dekorative ose ndonjë objekt me vlerë personale.
Dizajnerët këshillojnë që fillimisht të vendosen objektet më të mëdha. Zakonisht, një numër tek i objekteve më të mëdha krijon pamje më të natyrshme dhe e drejton syrin nëpër gjithë raftin. Pas kësaj, mund të shtohen objektet më të vogla, transmeton Telegrafi.
Lone Fox
Sendet e vogla janë si “bizhuteritë” e raftit: ato e përmbyllin pamjen. Në këtë fazë mund të plotësoni boshllëqet me diçka metalike, një ngjyrë të caktuar, një shportë, një kuti druri ose një objekt organik që e zbut pamjen.
2. Luani me lartësitë dhe thellësinë
Një raft i bukur nuk duhet të duket i rrafshët. Objektet duhet të kenë lartësi të ndryshme, në mënyrë që pamja të krijojë lëvizje.
Dizajnerët shpesh e krahasojnë raftin me një horizont qyteti: duhet të ketë pika më të larta dhe më të ulëta, jo një vijë të njëtrajtshme. Për shembull, disa libra mund të vendosen horizontalisht dhe mbi ta të vendoset një objekt i bukur dekorativ. Në njërën anë mund të qëndrojë një vazo e gjatë, ndërsa në anën tjetër një objekt më i ulët dhe më i gjerë.
Nadia Watts / Emily Minton Redfield
Po aq e rëndësishme është edhe thellësia. Mos i vendosni të gjitha objektet në të njëjtën vijë. Disa shtyjini pak më prapa, disa tërhiqini më përpara. Kjo krijon ndjesinë e shtresimit dhe e bën raftin të duket më i kuruar, jo thjesht i mbushur.
3. Lini hapësirë që rafti “të marrë frymë”
Gabimi më i madh që bëhet shpesh me raftet është mbingarkesa. Shumë njerëz mendojnë se sa më shumë objekte të vendosin, aq më e pasur do të duket pamja. Në fakt, ndodh e kundërta.
Një raft elegant ka nevojë për hapësirë. Boshllëqet nuk janë problem; ato e ndihmojnë syrin të pushojë dhe i bëjnë objektet e zgjedhura të duken më të veçanta.
Në vend që të ekspozoni gjithçka njëherësh, mendoni raftin si një koleksion shtresash ku secili objekt ka arsye pse ndodhet aty. Hapësira mes sendeve krijon ndjenjë rregulli, qetësie dhe elegance.
Vesta Home / Cristian Cruzio
Një mënyrë e mirë për të shmangur rrëmujën vizuale është përdorimi i një palete të kufizuar ngjyrash. Për shembull, mund të zgjidhni tone kremi, kafe, bronzi, të bardhë ose druri natyral. Kur ngjyrat janë të harmonizuara, edhe objektet sentimentale duken më të kuruara, jo të shpërndara rastësisht.
4. Kombinoni të vjetrën me të renë
Raftet nuk duhet të duken sikur janë mbushur brenda një pasditeje nga një dyqan dekorimi. Më bukur është kur duken sikur janë ndërtuar gradualisht, me kalimin e kohës.
Kombinoni objekte të reja me sende të vjetra, libra modernë me kujtime familjare, vazo minimaliste me një objekt të trashëguar, ose një kornizë të thjeshtë me një suvenir udhëtimi. Ky kontrast i jep raftit karakter dhe e bën hapësirën më të gjallë.
Vesta Home / Cristian Cruzio
Dizajnerët shpesh këshillojnë që pranë objekteve të pritshme të vendoset edhe diçka e papritur: një enë qeramike, një objekt skulpturor, një kuti e vjetër, një element natyral ose diçka paksa e çuditshme që të bën ta shikosh dy herë.
Kjo është pikërisht ajo që e largon raftin nga pamja e ftohtë dhe e bën të duket personal.
5. Shtoni detaje personale
Një raft nuk duhet të jetë perfekt deri në pikën që duket i pajetë. Përkundrazi, detajet personale janë ato që e bëjnë të veçantë.
Mund të përdorni punime të fëmijëve, modele të vogla, fotografi, kujtime udhëtimesh, libra që i keni dashur, kuti me sende të vogla, koleksione shkrepësesh, guaca, kartolina ose objekte që kanë histori.
Megjithatë, edhe këtu duhet përzgjedhje. Jo çdo gjë duhet të ekspozohet. Zgjidhni vetëm ato detaje që përshtaten me ngjyrat, teksturat dhe atmosferën e përgjithshme të dhomës.
Fairchild Design / Lissa Gotswals
Një ide e bukur është të lini një enë, kuti ose shportë të vogël që mund ta mbushni gradualisht me kujtime të reja. Kështu rafti nuk mbetet statik, por ndryshon me kohën dhe me jetën tuaj.
Në fund, raftet më të bukura nuk janë ato që duken të përsosura, por ato që tregojnë se dikush jeton aty. Një objekt i pazakontë, një kujtim personal ose një detaj me humor mund ta bëjë gjithë kompozimin më të ngrohtë dhe më njerëzor. /Telegrafi/