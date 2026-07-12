Ngjyra e orendive që dizajnerët po e rikthejnë në shtëpitë moderne
Për vite me radhë u konsiderua e rëndë dhe e vjetruar, por tani po përdoret për t’i dhënë interierit ngrohtësi, karakter dhe ndjesinë e një shtëpie me histori
Prirja drejt interierëve më personalë, më të ngrohtë dhe me ndjesinë e një shtëpie të jetuar ka rikthyer shumë elemente të dizajnit vintage: letër-muri me motive, korniza antike, mobilie me forma të lakuara dhe detaje që i japin hapësirës karakter.
Të gjitha këto kanë diçka të përbashkët: e bëjnë ambientin të duket më personal, më i mbledhur me kujdes dhe më i ngrohtë. Por elementi më i fundit vintage që po rikthehet mund t’ju befasojë: orenditë në ngjyrë kafe.
Pse kjo ngjyrë, dikur e konsideruar e vjetruar, po rikthehet?
Orenditë kafe po përjetojnë një rikthim të madh dhe dizajnerët janë plotësisht pro këtij trendi. Megjithatë, nëse ju kujtohen me pak nostalgji të keqe setet e dikurshme të mobilieve prej druri, të gjitha të kombinuara njësoj, nuk jeni të vetmit.
Për fat të mirë, mënyra si përdoren sot orenditë kafe është krejt ndryshe. Nuk bëhet fjalë për dhoma të mbushura me pjesë të njëjta, por për përzierje të së vjetrës me të renë dhe për përfshirjen e mobilieve që kanë histori.
“Lodhja nga hapësirat e bardha, gri dhe të zbehta, me mobilie të prodhuara në masë dhe me cilësi të ulët, i shtyu pronarët dhe qiramarrësit të kërkonin një zgjidhje tjetër: dyqanet antike, dyqanet e gjërave të përdorura, mobiliet e trashëguara dhe pjesët e harruara prej kohësh në depo familjare”, thotë dizajnerja e interierit Elaina Darden.
Sipas saj, shumë shpejt u kuptua se këto pjesë ishin në fakt më cilësore, më të bukura dhe i jepnin hapësirës shumë më tepër karakter. Pikërisht aty nisi edhe rikthimi i tyre, transmeton Telegrafi.
Përzieni të vjetrën me të renë
Dikur ishte e zakonshme që në shtëpi të vendoseshin sete të plota mobiliesh kafe, të gjitha në të njëjtin stil dhe ton druri. Sot, dizajnerët dhe pronarët e shtëpive janë më të kujdesshëm: çelësi është përzierja me qëllim.
“Interierët më të suksesshëm kombinojnë pjesë vintage ose tradicionale me elemente bashkëkohore”, thotë Jodi Cook Monts nga Cook Design House.
Për shembull, një tavolinë klasike ngrënieje prej druri të errët mund të duket moderne nëse kombinohet me ndriçim bashkëkohor prej bronzi, dollapë me linja të pastra dhe rafte të hapura prej xhami. Kontrasti e mban dhomën aktuale dhe e shmang përshtypjen e një ambienti tepër formal ose të vjetruar.
Zgjidhni pjesën që ju pëlqen vërtet
telegrafi.com
Nëse gjeni një orendi antike që ju pëlqen shumë, por nuk jeni të sigurt ku do ta vendosni në shtëpi, dizajnerët këshillojnë të mos hezitoni.
“Blini për pjesën, jo për hapësirën”, thotë Darden. “Pjesët më të mira janë ato që ju japin kënaqësi dhe do të befasoheni sa lehtë mund t’i gjeni vend në çdo shtëpi. Madje, jo gjithmonë aty ku e kishit menduar fillimisht.”
Ky rregull ndihmon që interieri të duket i ndërtuar me kohë, jo i blerë i gjithi përnjëherë. Për më tepër, mobiliet antike ose vintage, nëse janë të punuara mirë, mund të zgjasin për shumë vite dhe të jenë investim i vlefshëm për çdo hapësirë.
“Ato sjellin ngrohtësi, karakter dhe ndjesinë e historisë në shtëpi”, thotë Ellie Christopher nga Ellie Christopher Interior Design. “Kanë parë shumë jetë dhe pikërisht kjo i bën shumë më interesante.”
Provoni kombinime të papritura
Mos kini frikë të krijoni kontrast duke i kombinuar orenditë kafe me ngjyra, tekstura dhe motive të papritura. Pikërisht këto përzierje e bëjnë hapësirën të duket e freskët dhe bashkëkohore.
“ Orenditë kafe, sidomos pjesët vintage dhe antike prej druri, i japin ambientit ngrohtësi dhe hijeshi”, thotë Molly Torres Portnof nga DATE Interiors. “Ne i kombinojmë me aksente me ngjyra, si letër-muri, pëlhura dhe vepra arti, për ta bërë hapësirën më të pasur dhe më mikpritëse.”
Shtresoni tonet e drurit
Setet e kombinuara njësoj mund të jenë jashtë mode, por përzierja e toneve të ndryshme të drurit është shumë aktuale.
“Nuk është e nevojshme që çdo përfundim druri të jetë i njëjtë. Në fakt, hapësirat shpesh duken më të sofistikuara kur nuk janë të gjitha të përputhura”, thotë Monts.
Që kombinimi të duket i menduar mirë, zgjidhni tone që plotësojnë njëra-tjetrën dhe përsëritini disa nuanca druri nëpër dhomë, në mënyrë që pamja të duket e qëllimshme dhe jo rastësore.
Pranojeni patinën
Patina e drurit zhvillohet natyrshëm me kalimin e viteve dhe është një dëshmi fizike e rrugëtimit të një mobilieje. Gërvishtjet e vogla, ndryshimet në ngjyrë dhe shenjat e përdorimit nuk janë domosdoshmërisht defekte; shpesh janë pikërisht ato që i japin mobilies karakter.
Dizajnerët këshillojnë ta pranoni patinën si shenjë të mjeshtërisë dhe cilësisë.
“Orenditë e vjetra janë të ndërtuara fort dhe mund t’i përballojnë goditjet e vogla që ndodhin me kalimin e kohës. Ne e duam pikërisht këtë shtresë patine”, thotë Mally Skok nga Mally Skok Design. /Telegrafi/