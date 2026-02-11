Si t’i mbani tubat pa bllokime, ndiqni rregullin kryesor të hidraulikëve
Shumë prej nesh nuk mendojnë për bllokimin e tubave të kullimit, por kur kjo ndodh, mund të çojë në tejmbushjen e lavamanit dhe nevojën për të thirrur një hidraulik, për të shmangur përmbytjen e shtëpisë. Një nga shenjat e para paralajmëruese është kur uji fillon të kullojë shumë ngadalë nga lavamani, vaskë apo dushi.
Kompania hidraulike MK Robinson në Newcastle ka theksuar se është e lehtë të mbash tubat të pastër, për sa kohë që nuk hidhni yndyrë në vrimën e kullimit. Sipas tyre, yndyra dhe vaji i gatimit janë shkaktarët kryesorë të bllokimeve në kuzhinë. Ato ngurtësohen dhe ngjiten në muret e tubave, duke krijuar gradualisht bllokim. Në vend që ta hidhni vajin e përdorur në lavaman, lëreni të ftohet e të ngurtësohet në një enë dhe më pas hidheni në kosh.
Yndyra është shkaku kryesor i bllokimit, sepse ngjitet në muret e tubave dhe mbledh mbetje të tjera ushqimore, duke formuar një shtresë të trashë që hiqet me vështirësi.
Duhet theksuar se edhe mbetjet e ushqimit dhe sapuni nga produktet e dushit mund të krijojnë një masë të trashë dhe rrëshqitëse në tuba.
Në kuzhinë, sigurohuni që gjithmonë të hidhni mbetjet e ushqimit në kosh para se të lani enët. Gjalpi, salcat e sallatës, djathi, qumështi dhe ushqimet e tjera me yndyrë mund të shkaktojnë bllokime.
Në banjë, bllokimet shpesh shkaktohen nga grimi, kremrat kundër diellit, vaji i kokosit, locionet dhe kremrat e trupit.
Mjafton të merrni disa sekonda për të hedhur mbetjet e ushqimit ose për të fshirë kremrat e tepërt me letër para larjes, dhe tubat do të qëndrojnë të pastër për më gjatë.
Nëse uji po kullohet shumë ngadalë, mund ta zgjidhni vetë problemin përpara se të përkeqësohet. Një nga mënyrat më të thjeshta është të hidhni ujë të valuar në vrimën e kullimit. Sipas ekspertëve, uji i nxehtë ndihmon në shkrirjen e yndyrës dhe në lirimin e grumbullimeve që krijohen me kalimin e kohës.
Uji i valuar shkrin yndyrën, sapunin dhe vajin, si dhe ndihmon në pastrimin e brendshëm të tubave, duke parandaluar bllokime më të mëdha.
Gjithashtu, detergjenti i enëve është një zgjidhje e mirë për bllokime të vogla, pasi është krijuar për të shpërbërë yndyrën. Mund të përdorni edhe kristale sode si alternativë më natyrale ndaj pastruesve kimikë për tuba.
Megjithatë, mënyra më e mirë është kujdesi i përditshëm: mos hidhni yndyrë apo produkte të vajshme në lavaman, dhe uji do të rrjedhë lirshëm pa probleme.