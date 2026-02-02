Si ta përmirësoni tretjen gjatë dimrit, konsumimi i këtyre ushqimeve mund t'ju ndihmojë
Kapsllëku është një nga problemet më të zakonshme të tretjes me të cilat mund të përballet pothuajse kushdo, pavarësisht nga mosha apo stili i jetesës. Edhe pse mund të ndodhë gjatë gjithë vitit, ky problem është veçanërisht i theksuar në muajt e dimrit.
Moti më i ftohtë shpesh sjell ulje të aktivitetit fizik, qëndrim brenda dhe ndryshime në dietë. Gjatë kësaj periudhe, vaktet më të yndyrshme dhe më të rënda konsumohen më shpesh, ndërsa marrja e lëngjeve zvogëlohet, gjë që mund të ngadalësojë jashtëqitjen dhe të shkaktojë shqetësim.
Për ta mbajtur tretjen në rregull, është e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje dietës suaj. Rritja e marrjes së fibrave përmes drithërave të plota, bishtajoreve, perimeve, frutave dhe arrave mund të ndihmojë në nxitjen e lëvizjeve të rregullta të zorrëve. Gjithashtu, marrja e mjaftueshme e lëngjeve luan një rol kyç; rreth dy litra në ditë rekomandohen për gratë dhe rreth dy litra e gjysmë për burrat.
Gjatë dimrit, ndjenja e etjes është shpesh më e dobët, kështu që është e dobishme të pini pije të ngrohta si çajra bimorë ose ujë të ngrohtë me limon. Përveç kësaj, ushtrimet e rregullta, madje edhe në formën e shëtitjeve të lehta në ajër të pastër, mund të kenë një efekt pozitiv në tretje.
Shmangia e zakoneve të këqija, siç janë pirja e duhanit dhe konsumimi i tepërt i alkoolit, kontribuon më tej në funksionimin më të mirë të sistemit tretës. Ndryshime të vogla në zakonet e përditshme mund të lehtësojnë ndjeshëm problemet me kapsllëkun dhe të ndihmojnë në ruajtjen e një ndjenje lehtësie dhe rehatie gjatë ditëve të dimrit.