Si praktikohet teknika e tokëzimit: mund të ulë stresin, tensionin e gjakut dhe të përmirësojë gjumin
Tokëzimi është praktikë që nënkupton kontaktin e drejtpërdrejtë të trupit me tokën, për shembull duke ecur zbathur në bar, rërë apo dhe, ose duke përdorur produkte të posaçme që lidhen me tokëzimin elektrik
Sipas mbështetësve të kësaj praktike, trupi lidhet me ngarkesën natyrore elektrike të tokës dhe mund të thithë elektrone, të cilat besohet se ndikojnë në uljen e inflamacionit, stresit dhe përmirësimin e gjumit. Megjithatë, provat shkencore janë ende të kufizuara, prandaj tokëzimi nuk duhet të përdoret kurrë si zëvendësim i trajtimit mjekësor.
Si mendohet se funksionon?
Sipërfaqja e tokës është e pasur me elektrone. Teoria e tokëzimit thotë se, për shkak të jetës moderne dhe kontaktit të pakët me tokën, trupi grumbullon ngarkesa pozitive statike, të cilat mund të neutralizohen përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me tokën.
Përkrahësit e kësaj qasjeje besojnë se elektronet e përthithura veprojnë si antioksidantë natyralë, duke ndihmuar në neutralizimin e radikaleve të lira dhe në mbështetjen e proceseve natyrore të organizmit.
Tokëzimi mund të praktikohet në mënyrë të thjeshtë, duke ecur zbathur në natyrë, duke qëndruar në tokë, duke hyrë në ujë natyror, si liqen apo det, ose përmes produkteve të posaçme si dyshekë, çarçafë, çorape, këpucë apo shirita tokëzues, transmeton Telegrafi.
Produktet për tokëzim
Në treg gjenden disa produkte që pretendojnë se mundësojnë kontaktin elektrik të trupit me tokën. Dyshekët apo matet tokëzuese vendosen nën këmbë, në tavolinë ose përdoren gjatë meditimit. Çarçafët dhe mbulesat për dyshek përmbajnë materiale përçuese, zakonisht argjend ose karbon, dhe lidhen me një prizë të tokëzuar ose drejtpërdrejt me tokën.
Çorapet, këpucët dhe shiritat ngjitës për lëkurë kanë të njëjtin qëllim: të mundësojnë përçimin e elektroneve drejt trupit.
Nëse përdoren produkte që lidhen në prizë, është e domosdoshme të kontrollohet nëse priza është e tokëzuar siç duhet. Për këtë përdoren pajisje kontrolluese, të cilat shpesh ofrohen bashkë me produktin ose mund të blihen veçmas.
Sa shpesh duhet praktikuar?
Nuk ka një kohë të përcaktuar saktë. Disa burime sugjerojnë 10 deri në 20 minuta në ditë, ndërsa disa studime kanë raportuar ndryshime pas rreth 30 minutash kontakti me tokën.
Në përgjithësi, mbështetësit e tokëzimit këshillojnë që kjo praktikë të bëhet rregullisht, por pa teprime dhe gjithmonë me kujdes.
Përfitimet e mundshme
Disa studime të vogla kanë raportuar se tokëzimi mund të ndikojë në disa procese të trupit, por ende nuk ka prova të mjaftueshme për të thënë se parandalon ose shëron sëmundje.
Inflamacioni është një nga fushat më të përmendura. Disa të dhëna tregojnë se indikatorët e inflamacionit mund të ulen më shumë te personat që praktikojnë tokëzim, krahasuar me ata që nuk e praktikojnë. Po ashtu, disa studime kanë vërejtur përmirësim të qarkullimit të gjakut dhe ulje të viskozitetit të tij, gjë që mund të ketë rëndësi për shëndetin kardiovaskular.
Tokëzimi është lidhur edhe me gjumë më të mirë. Një studim ka treguar se personat që e praktikonin kishin nivele më të rregulluara të kortizolit gjatë natës, hormon që ndikon në stres dhe ritmin ditor të trupit.
Disa të dhëna të hershme përmendin edhe ndikim të mundshëm në uljen e stresit dhe ankthit, si dhe në përmirësimin e ndryshueshmërisë së ritmit të zemrës, një tregues i rëndësishëm për funksionimin e sistemit nervor dhe kardiovaskular.
Megjithatë, këto rezultate duhen interpretuar me kujdes, sepse shumica e studimeve janë të vogla dhe kërkojnë konfirmim më të gjerë shkencor.
Rreziqet dhe kujdesi
Tokëzimi konsiderohet relativisht i sigurt për shumicën e njerëzve, por ka disa rreziqe praktike. Ecja zbathur mund të shkaktojë lëndime, infeksione, pickime ose rënie, sidomos në terren të pabarabartë. Në ditët e nxehta duhet pasur kujdes me hidratimin.
Produktet që lidhen në prizë nuk duhet të përdoren gjatë stuhive me rrufe, sepse mund të rrisin rrezikun nga goditja elektrike. Po ashtu, instalimet elektrike të dëmtuara ose prizat pa tokëzim të rregullt mund të jenë të rrezikshme.
Para se të filloni tokëzimin, këshillohet të konsultoheni me mjekun, sidomos nëse jeni shtatzënë, keni alergji, probleme me imunitetin, dëmtime nervore, diabet, plagë në këmbë ose probleme të tjera shëndetësore.
Nëse gjatë praktikës ndieni mpirje, therje, dobësi, simptoma të ngjashme me gripin ose përkeqësim të gjendjes, ndërpriteni dhe kërkoni këshillë profesionale.
Përfundim
Tokëzimi është një praktikë e thjeshtë që synon rikthimin e kontaktit të drejtpërdrejtë me tokën. Mund të ndihmojë disa njerëz të ndihen më të qetë, të flenë më mirë ose të kenë më pak stres, por nuk ka prova të mjaftueshme që shëron sëmundje apo zëvendëson kujdesin mjekësor.
Më e sigurta është të shihet si një formë e lehtë mirëqenieje, jo si terapi mjekësore. /Telegrafi/