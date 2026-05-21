Si po i humbin pagat dhe vendet e punës serbët e Kosovës nëse dalin kundër Listës Serbe
Autoritetet kosovare i kanë arrestuar shtatë persona të nacionalitetit serb në afërsi të Prishtinës të mërkurën, nën dyshimet për “kërcënime, presion dhe shantazh” ndaj vullnetit të lirë të votuesve në prag zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të muajit të ardhshëm, duke nxitur reagime nga Serbia fqinje.
Këto arrestime ndodhën pasi ministri në detyrë në Qeverinë e Kosovës, Nenad Rashiq, akuzoi Listën Serbe për “presion” dhe “frikësim” ndaj mbështetësve të tij, duke u bërë thirrje institucioneve kompetente të Kosovës që të reagojnë.
E lidhur me këtë tashmë kanë folur edhe serbët e dëmtuar nga Lista Serbe.
Pas gati 36 vitesh pune në Shtëpinë e Kulturës në Dardanë (ish-Kamenicë), serbja Danijela Dekiq mori pak më shumë se 20,000 dinarë(170 euro) në prill në vend të pagës së saj të plotë, pa asnjë shpjegim.
Në një deklaratë për Nova, ai thotë se bëhet fjalë për hakmarrjen e funksionares së lartë të Listës Serbe, Tanja Aksiq Antiq, e cila drejtoi komunën e Kamenicë në sistemin serb në kohën kur Danijela i paditi ata për mospagimin e shpërblimit jubilar.
Nga rruga, këto ditë, po shpërndahen shkarkime nga puna në institucionet shëndetësore dhe arsimore.
Problemet e Danijela Dekiq, një nënë beqare, zakonisht e punësuar në Shtëpinë e Kulturës "Radomir Popoviq" në Kamenicë, filluan në shkurt të këtij viti, kur në vend të një rritjeje page, ajo mori një pagë të reduktuar.
"Kam qenë i punësuar në Shtëpinë e Kulturës për gati 36 vjet. Në janar, të gjitha shërbimet publike morën një rritje prej 5.1 përqind. Në shkurt, në vend të një rritjeje, mora një pagë të reduktuar. E thirra arkëtaren e cila më tha se nuk kishte të bënte fare me këtë dhe se ndoshta dikush nga Zyra për Kosovën dhe Metohinë e kishte kontestuar pagën time. Ajo më drejtoi te një punonjëse e Komunës e cila më tha se sekretarja në Zyrë më pyeti se cili ishte titulli im, koordinator për amatorizëm. Nuk e shpika unë atë titull, e mora 30 vjet më parë, dhe kjo është ajo që shkruan në zgjidhjen time të parë", thotë Đekić.
Ajo për Nova thekson se më pas ka kontaktuar sekretaren nga e ashtuquajtur Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, e cila ka deklaruar se nuk mund të luftojë kundër kryetares së fundit të Komunës, Tanja Aksiq Antiq, e cila vjen nga radhët e Listës Serbe. Pastaj, thotë Daniela, i është bërë e qartë se për çfarë bëhet fjalë.
Danijela kthehet në vitin 2016 kur, së bashku me disa punëtorë të tjerë, ajo paditi Shtëpinë e Kulturës për mosmarrjen e çmimit jubilar.
"Në vitin 2016, katër prej nesh, punonjës në Shtëpinë e Kulturës, dërguam kërkesa për të marrë çmimin jubilar, i cili nuk na është paguar deri më sot. Pastaj ngritëm padi brenda afatit ligjor, pas së cilës gjykata vendosi në favorin tonë. Në fund të vitit të kaluar, i kërkova një avokati të ndante çështjen time dhe të fillonte një procedurë të re, tani kundër Komunës së Kamenicës, e cila është themeluese e Shtëpisë së Kulturës. Ishte seanca ime dëgjimore, shpjegova se të gjitha institucionet e themeluara nga Komuna morën çmime jubilare, përveç Shtëpisë. I dorëzova të gjitha dokumentet", thotë Đekiq, e cila mori pagën e saj të fundit të prillit në shumën prej 20,036 dinarësh (rreth 170 euro) në vend të pagës së saj të plotë.
Ndryshe, në gusht të vitit të kaluar, një zyrtare e Listës Serbe, Tanja Aksiq Adzhdiq, së bashku me pesë anëtarë të tjerë të kësaj partie, u shkarkua nga detyrat e saj në sistemin serb me vendim të Qeverisë së Serbisë, me qëllim që më vonë të paraqitej si kandidate e Listës Serbe për zgjedhjet e Kosovës, pas të cilave u bë kryetare e Ranillukës në sistemin e Kosovës.
Danijela Dekiq, punëtore në Qendrën Kulturore, thotë se ende nuk ka marrë asnjë shpjegim pse paga e saj është ulur ndjeshëm.
"Ndodhi pa zgjidhje dhe pa shpjegim. Ndodhi edhe në shkurt kur mora një ulje të lehtë të pagës. Drejtoresha në detyrë është në Beograd, ajo nuk ka denjuar të më kontaktojë ende. Do ta telefonoj përsëri", thotë Đekiq.
Përjashtim nga grupi Viber
Bashkëbiseduesja e Nova-s përsërit edhe një herë se është e bindur se në rastin e saj bëhet fjalë për hakmarrje ndaj Tanja Aksiq, tani kryetare e bashkisë së Ranillugut.
"Nuk kemi më orar të rregullt pune në Shtëpinë e Kulturës, por punojmë kur kemi evente të ndryshme. Që nga shtatori, nuk jam ftuar në evente. Ndoshta drejtori e bëri nga mirëkuptimi sepse isha krejtësisht vetëm me fëmijën tim për katër muaj, por kjo është vetëm një mundësi, sepse më përjashtuan edhe nga grupi i biznesit në Viber. Kështu që nuk e di nëse ishte e gjitha e planifikuar", thotë ai.
Që nga viti i kaluar, Danijela thotë se 10 punëtorë të rinj janë punësuar në Shtëpinë e Kulturës.
“Ata 10 punëtorë kanë punuar në Shtëpinë e Kulturës që nga viti i kaluar. Drejtoresha e Shtëpisë së Kulturës nuk do t’i kishte bërë kurrë të gjitha këto vetë, por ajo ka qenë në pozicionin e drejtoreshës së përkohshme të Shtëpisë së Kulturës që nga viti 2021. Të gjithë drejtorët dëgjojnë atë që u thuhet pa diskutim, ky është imazhi dhe mundësia e Kamenicës së Kosovës”, thotë Dekiq.
Mediumi u përpoq të kontaktonte me Marija Keniq, drejtoreshën e Qendrës Kulturore në Kamenicë, me telefon dhe mesazh, por deri në publikimin e këtij teksti, nuk morëm përgjigje. Nuk janë përgjigjur as nga kryetarja e komunës së Ranillugut, Tanja Aksiq Antiq.
Në Kosovë pushimet nga puna kanë qenë të shumta gjatë ditëve të fundit.
Sëfundi në Graçanicë, komunë me shumicë serbe, këto ditë kanë mbërritur lajme edhe për shkurtime nga puna në institucionet shëndetësore dhe arsimore serbe.
Sipas informacioneve jozyrtare, më shumë se 20 persona janë pushuar nga puna, dhe ata pretendojnë se kjo është për shkak të lidhjeve të ngushta me Ministrin e Komuniteteve dhe Kthimit në Qeverinë e Kosovës, Nenad Rashiq.
Disa prej tyre kanë iniciuar padi kundër institucioneve ku kanë qenë të punësuar deri më tani. Në shpjegimin e shkarkimit të disa prej tyre, thuhet se kontrata e tyre është ndërprerë për shkak të përfshirjes politike apo edhe postimeve në rrjetet sociale.
Edhe pse Lista Serbe i mohon këto akuza, shtatë drejtorë serbë të shkollave dhe spitaleve u arrestuan të martën në mbrëmje me dyshimin se kishin ndikuar në vullnetin e votuesve për të votuar.
Siç raportoi Radio Kim, Rashiq njoftoi së fundmi se Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit, të cilën ai e drejton, do të ndajë nga 500 euro për secilin 400 praktikantë, vetëm në pjesën e parë të programit.
Ndërkohë, në seancën e Qeverisë së Kosovës, u miratua një vendim për të mbështetur 300 praktikantë të tjerë.
Dje, e njëjta ministri shpalli një thirrje publike për aplikime për ndarjen e materialeve të ndërtimit për ndërtimin e shtëpive ose rinovimin e tyre.
Akuza kanë ardhur edhe më parë kundër zyrtarit të Listës Serbe.
Kujtojmë, siç raportoi më parë Nova, dy politikanë të opozitës nga Kosova, të cilët ishin kandidatë për kryetar të Ranilugut, filluan një grevë urie në shtator të vitit të kaluar, pasi, siç pretenduan ata, paga e tyre në komunë ishte ulur me më shumë se 90 përqind për shkak të përfshirjes politike.
Sipas tyre, Tanja Aksiq Antiq, nga radhët e Listës Serbe, u kërkoi atyre të tërhiqeshin nga listat e tyre dhe të votonin për partinë e saj.
E gjithë kjo ndodhi në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë në vitin 2025.